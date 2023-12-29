Потап вернулся в Украину и показался с сыном

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Рэпер Потап, к которому поклонники постоянно имеют претензии из-за того, что он путешествует по миру и демонстрирует это в социальных сетях, вернулся в Украину. Он показал свое фото с сыном.

Опубликовал его в Instagram.

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Шоумен Потап в последнее время активно делился в социальных сетях своими заграничными путешествиями.

Он был с Настей Каменских в США, где они продвигали новую песню певицы. Затем отправился по делам в Арабские Эмираты, после чего вернулся в Испанию, где проводит много времени.

Последняя поездка Потапа была в столицу Англии Лондон, где он также занимался работой.

Теперь продюсер вернулся в Украину. Он опубликовал фото с 15-летним сыном Андреем и сообщил, где находится.

"Новый год дома с самыми родными", — написал Потап в публикации.

Недавно ходили слухи, что у Потапа не лучшие отношения с его сыном, ведь в одном интервью парень представился как сын Ирины Горовой и не упомянул отца.

Однако, судя по фото, продюсер первым делом в Украине посетил своего сына.

Напомним, что Потап выпустил новый трек.

Также мы писали, что Потап заявил, кого из артистов поддерживает на Евровидении-2024.