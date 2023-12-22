Згадав про війну у теплому Лос-Анджелесі — Потап випустив новий трек

Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Український репер Потап, який від початку повномасштабного вторгнення живе за кордоном, випустив трек про війну. Пісня "Дощ" була створена у колаборації з виконавцем Дядя Ваня.

Про це музикант розповів у instagram.

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Потап присвятив пісню українським військовим

Дядя Ваня та Потап випустили спільний трек "Дощ". За словами виконавців, ця пісня — відображення реальний подій в Україні. Вони намагались розкрити історію через музику та намагались доторкнутись до сердець слухачів.

Потап розповів, що на створення треку "Дощ" його надихнуло знайомство з українським військовим в літаку з Чикаго. Український захисник летів додому після протезування в США, а Потап повертався з благодійного концерту.

"Ми розговорились з цим хлопцем, він розказав мені, що по поверненню додому, не зважаючи на протез та травму, він планує повертатись у стрій. Ця його безстрашність, жага продовжувати захищати країну неймовірно надихнули мене. Після цієї зустрічі я і написав пісню "Дощ", вона про цього військового, а також про наших захисників, які пройшли складний процес протезування", — розповів репер.

Виконавець у пісні згадує про мужність українських військових у той час, як сам перебуває в Лос-Анжелесі. 24 лютого 2022 року він зустрів повномасштабне вторгнення за кордоном, коли був у відпустці з дружиною Настею Каменських, і не захотів повертатися додому.

Українці вподобали пісню

У коментарях під піснею підписники залишали свій відгук на новий трек. Здебільшого вони задоволені.

Таких історій чимало. Це ще один доказ нашої незламності та жаги йти до кінця – Перемоги! Крута пісня. З прем'єрою! Слава нашим воїнам!

Музика перероблена ніченька Тіни Кароль.

Приэмно слухати.

Нарешті щось нормальне від Потапа.

Дуже гарна та чуттєва пісня. Чітко передає настрій реалій.

Нагадаємо, що нещодавно Потап заявив, кого з артистів підтримує на Євробаченні-2024.

Раніше Потап писав нову пісню про гроші та бідність у Барселоні.