Демин высказался об очередной поездке Потапа в Дубай во время войны в Украине

Рэпер Потап в клипе на свою песню "Рай де?". Фото: скриншот с YouTube

Украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался о рэпере, продюсере и актере Потапе. В частности, радиоведущий прокомментировал тот факт, что заслуженный артист Украины в очередной раз уехал в Дубай во время полномасштабной войны.

Соответствующий комментарий Слава Демин дал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин о Потапе в Дубае

Известный радиоведущий рассказал о том, что рэпер и продюсер Потап полетел в Дубай в очередной раз. Он отметил, что заслуженный артист Украины якобы уехал туда с рабочей целью. По словам Славы Демина, все это Потап делает якобы для поддержки украинских защитников.

"Потап снова полетел в Дубай. Артист написал об этом большой пост и утверждает, что совершенно случайно попал в этот город в день 52 годовщины со дня его создания. Еще Алексей говорит, что это рабочая поездка, он часто ездит по миру с рабочими поездками для развития собственной платформы для помощи. Все это делается для помощи ВСУ", — заявил Слава Демин.

Радиоведущий Слава Демин на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский радиоведущий напомнил своим зрителям, что недавно известного рэпера уже видели в новостях, когда он показал себя в компании россиян. Кроме того, Демин обратился к своим зрителям и поинтересовался у них, как они относятся к Потапу.

"До этого Алексей попал уже в новости. Тогда он засветился в компании россиян. Друзья, теперь вопрос к вам… Каково ваше отношение к Потапу? Зачем он целенаправленно продолжает хайповать, совершать неординарные публичные поступки?" — также поинтересовался украинский радиоведущий Слава Демин.

Очередная поездка Потапа в Дубай

Недавно рэпер и продюсер Потап показал себя в аэропорту и заявил, что он летит в Дубай с рабочей поездкой. Он отметил, что летит он туда именно на 52-й день рождения этого города, что произошло совершенно случайно.

"Так случайно произошло, что я лечу в Дубай в день 52-летия этой невероятной страны. Dubai — это город инноваций и будущего. Вы все хорошо знаете, что наша семья и наши бизнесы помогают украинцам всеми нашими доступными мероприятиями, цифровые продажи наших песен и видео — это все подчинено помощи ВСУ и гуманитарным миссиям в Украине", — отметил Потап.

Рэпер Потап в аэропорту. Фото: скриншот из Instagram

Потап с россиянами в Дубае

Не так давно украинский рэпер попал в громкий скандал из-за одного видео, снятого женой фронтмена группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко. Известно, что он родился в Одессе, но имеет российское гражданство и долгое время живет в стране-агрессоре.

Украинский рэпер Потап в Дубае. Фото: скриншот с Telegram

Украинский блогер Богдан Беспалов показал видео, на котором можно увидеть Потапа в популярном ресторане в Дубае. Причем, на видео присутствует компания россиян.

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