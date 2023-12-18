Стало відомо, коли в Росії проведуть місцевий аналог конкурсу "Євробачення"

Остання представниця від РФ на "Євробаченні", 2021 рік. Фото: Google

Від початку повномасштабної війни Росія, як і Білорусь, не брала участь в пісенному конкурсі "Євробачення". Це було рішення Європейської спілки радіомовлення і телебачення на підтримку України. Згодом російські медіа як під копірку почали обливати брудом "Євробачення", а в середині цього року з’явилась інформація — окупанти готують проведення аналогічного конкурсу за участі "дружніх" країн.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Прем'єр-міністр країни-терориста Михайло Мішустін заявив про запуск 2024 року першого міжнародного пісенного конкурсу "Інтербачення". За словами маріонетки Путіна, шоу може стати альтернативою "Євробачення". Мішустін також повідомив, що ідею конкурсу підказали культурні діячі.

"За їхнім задумом, він міг би стати щорічним та відкритим для участі всіх держав, які поділяють наші духовні цінності та готові до взаємоповажного та рівноправного діалогу", — зазначив путініст.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Фото: Google

Мішустін додав, що правила конкурсу будуть визначені разом із країнами-партнерами. Раніше про створення конкурсу "Інтербачення" заявляла міністр культури РФ Ольга Любімова.

Водночас гендиректор федерального "Першого каналу" Костянтин Ернст уточнив, що Росія розраховує на активну участь у конкурсі представників країн БРІКС (Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка).

"У цьому конкурсі не буде жодних політичних обмежень, впливів. Це вільна трибуна, на якій усі країни можуть представляти зразки своєї популярної музики", — в стилістиці Путіна "Росія не буде нападати на Україну" заявив Ернст.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, яке місце посіла Україна на цьогорічному Дитячому "Євробаченні" у Франції.