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Потап заявил, кого из артистов поддерживает на Евровидении-2024

19 декабря 2023 16:08
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Потап заявил, кого из артистов поддерживает на Евровидении-2024
Рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский рэпер Потап, который находится в Лос-Анджелесе, выбрал фаворитку среди участников Нацотбора-2024. Вероятно, у него есть личный интерес в этом конкурсе.

Об этом артист заявил в instagram.

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Потап поддерживает артистку SWOIIA

Украинский рэпер Потап публично поддержал одну из участниц Нацотбора-2024. Он отдает свой голос певице SWOIIA, исполняющей песню "Little Angels".

"Украина ведет невероятную работу по возвращению своих детей, которые были украдены и вывезены во время войны на чужие земли. Истории этих маленьких украинцев шокируют своей кровавой правдой. Мы должны рассказать миру обо всем, что происходит. Ни один ребенок на Земле не должен переживать ужас войны — дети теряют свой дом, родителей, семьи... Эти маленькие ангелочки платят чрезвычайно высокую цену за ошибки взрослых..." — написал артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По его мнению, песня Little Angels показывает глубину этой сложной проблемы и побуждает неравнодушных взрослых по всему миру защитить детей. Рэпер призывает голосовать за певицу SWOIIA в приложении "Действие".

Стоит вспомнить, что когда трек только появился на стриминговых платформах, среди авторов было указано имя Потапа. Через некоторое время оно исчезло. Сам артист не комментирует эту ситуацию.

Напомним, что Потап рассказал, зачем собирается в Колумбию в следующем году.

Раньше мы писали, когда в России проведут местный аналог конкурса "Евровидение".

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