Потап розповів, навіщо збирається до Колумбії наступного року

Репер, бізнесмен Олексій Потапенко. Фото: Instagram/realpotap

Репер, бізнесмен Потап став активно публікувати контент в соцмережах з Іспанії. Туди він повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів. Наступного ж року, за словами 42-річного артиста, він планує відвідати Колумбію.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Потапа.

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На деякий час репер живе між Барселоною та Мадридом. Там, за словами Олексія Потапенка (справжнє ім’я артиста) він робить аудіо та відео контент разом з українцями.

В столиці Іспанії відвідав одну з PKO студій, яку назвав Меккою для музикантів. Саме цій локації свої хіти записував гурт Radiohead і йшла робота над відомим мультфільмом "Рапунцель".

В студії Потап з командою попрацював з відомим музичним колективом та продюсером з Колумбії. За словами чоловіка Насті Каменських, це тільки початок і зупинятися на цьому він не планує.

"Наступного року ми продовжимо нашу роботу в самій Колумбії. Ну а скоро нас чекає надзвичайно цікава робота в Англії і звичайно на Батьківщині, в Україні", — заявив Потап.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап пише нову пісню про гроші та бідність у Барселоні. Також ми розповіли, що Олексій Потапенко згадав, як він в Іспанії з паралізованим обличчям збирав допомогу для ЗСУ минулого року.