Потап розповів, навіщо збирається до Колумбії наступного року
Репер, бізнесмен Потап став активно публікувати контент в соцмережах з Іспанії. Туди він повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів. Наступного ж року, за словами 42-річного артиста, він планує відвідати Колумбію.
Відповідна публікація з’явилась в Instagram Потапа.
Потап продовжує відвідувати різні країни
На деякий час репер живе між Барселоною та Мадридом. Там, за словами Олексія Потапенка (справжнє ім’я артиста) він робить аудіо та відео контент разом з українцями.
В столиці Іспанії відвідав одну з PKO студій, яку назвав Меккою для музикантів. Саме цій локації свої хіти записував гурт Radiohead і йшла робота над відомим мультфільмом "Рапунцель".
В студії Потап з командою попрацював з відомим музичним колективом та продюсером з Колумбії. За словами чоловіка Насті Каменських, це тільки початок і зупинятися на цьому він не планує.
"Наступного року ми продовжимо нашу роботу в самій Колумбії. Ну а скоро нас чекає надзвичайно цікава робота в Англії і звичайно на Батьківщині, в Україні", — заявив Потап.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап пише нову пісню про гроші та бідність у Барселоні. Також ми розповіли, що Олексій Потапенко згадав, як він в Іспанії з паралізованим обличчям збирав допомогу для ЗСУ минулого року.
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