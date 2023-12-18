Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Потап розповів, навіщо збирається до Колумбії наступного року arrow

Потап розповів, навіщо збирається до Колумбії наступного року

18 грудня 2023 20:23
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Потап розповів, навіщо збирається до Колумбії наступного року
Репер, бізнесмен Олексій Потапенко. Фото: Instagram/realpotap
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Репер, бізнесмен Потап став активно публікувати контент в соцмережах з Іспанії. Туди він повернувся з Об’єднаних Арабських Еміратів. Наступного ж року, за словами 42-річного артиста, він планує відвідати Колумбію.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Потапа. 

Читайте також:

Потап продовжує відвідувати різні країни

На деякий час репер живе між Барселоною та Мадридом. Там, за словами Олексія Потапенка (справжнє ім’я артиста) він робить аудіо та відео контент разом з українцями.

В столиці Іспанії відвідав одну з PKO студій, яку назвав Меккою для музикантів. Саме цій локації свої хіти записував гурт Radiohead і  йшла робота над відомим мультфільмом "Рапунцель". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

В студії Потап з командою попрацював  з відомим музичним колективом та продюсером з Колумбії. За словами чоловіка Насті Каменських, це тільки початок і зупинятися на цьому він не планує. 

"Наступного року ми продовжимо нашу роботу в самій Колумбії. Ну а скоро нас чекає надзвичайно цікава робота в Англії і звичайно на Батьківщині, в Україні", — заявив Потап. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап пише нову пісню про гроші та бідність у Барселоні. Також ми розповіли, що Олексій Потапенко згадав, як він в Іспанії з паралізованим обличчям збирав допомогу для ЗСУ минулого року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі