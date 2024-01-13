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Потап зганьбився в Дубаї — що сталося

13 січня 2024 13:46
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Потап зганьбився в Дубаї — що сталося
Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український артист Потап потрапив у відео одного тіктокера. Його запитали українську приказку, проте він не зміг відповісти.

Відео з'явилось в instagram місцевого тіктокера.

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Потап не зміг згадати українську приказку

До Потапа підійшов хлопець-тіктокер і запитав, з якої він країни. Артист перелякано озирнувся і тихо відповів, що з України. Хлопець попросив Потапа поділитися улюбленою цитатою на рідній мові.

"Що тебе не вбиває, то тебе не вбиває", — сказав виконавець.

У коментарях українці обурились, що репер не знає правильної української приказки, яка звучить так — "Що тебе не вбиває, то робить тебе сильнішим". Проте тіктокер сприйняв Потапа серйозно, тож навіть підписав своє відео його перекрученою цитатою.

Раніше Потап показав найкращий подарунок, який отримав на Новий рік.

Нагадаємо, що Потап назвав своїх фаворитів Нацвідбору на "Євробачення".

Потап
українці
Дубай
ТікТок
репер

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