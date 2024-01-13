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Потап показав найкращий подарунок, який отримав на Новий рік

13 січня 2024 11:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Потап показав найкращий подарунок, який отримав на Новий рік
Репер і продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Український репер Потап, який останнім часом чимало подорожує Європою, показав один зі своїх новорічних подарунків. За словами зірки, це подарунок від українського спецпідрозділу "Артан".

Про це стало відомо з відповідного допису зірки у соціальній мережі.

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За словами репера, він всіляко підтримує українську армію та ЗСУ. Артист нарвався на чималу порцію хейту через свої поїздки за кордон, але продюсер переконує, що співпрацює з іншими країнами, до помогти своїм співвітчизникам.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

"Коли син запитав, тато, який тобі зробили найкращий подарунок на Новий рік, я сказав: "Сину, дивись", — з цими словам Потап розгорнув прапор України з емблемою підрозділу Артан, та написаними на ньому привітаннями від бійців.

Також продюсер нагадав, що гроші від переглядів кліпу на пісню, присвячену підрозділу, спрямовані на підтримку бійців.

 

В основу тексту лягло гасло підрозділу "Знаємо, знаходимо, знищуємо". Офіцер Головного Управління Розвідки з позивним Фаворит (Мельник Андрій) розповідає, що з усіма виконавцями вони знайомі вже дуже давно. І коли вони разом із ще одним військовим з позивним "Філін" (Тарас Бойко) захотіли створити військову пісню, яку б співали всі, то вирішили звернутися саме до Олексія.

Нагадаємо, Потап показав, як з паралізованим обличчям збирав допомогу для ЗСУ.

Раніше Потап заявив, кого з артистів підтримує на Євробаченні-2024.

Потап
Новий рік
війна в Україні
прапор України

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