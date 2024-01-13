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Потап опозорился в Дубае — что произошло

13 января 2024 13:46
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Потап опозорился в Дубае — что произошло
Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский артист Потап попал в видео одного тикокера. Его спросили про украинскую поговорку, однако он затруднился ответить. 

Видео появилось в instagram местного тиктокера.

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Потап не смог вспомнить украинскую поговорку

К Потапу подошел парень-тиктокер и спросил, из какой он страны. Артист испуганно оглянулся и тихо ответил, что из Украины. Парень попросил Потапа поделиться любимой цитатой на родном языке.

"Что тебя не убивает, то тебя не убивает", — сказал исполнитель.

В комментариях украинцы возмутились, что рэпер не знает правильной украинской поговорки, которая звучит так — "Что тебя не убивает, то делает тебя сильнее". Однако тиктокер воспринял Потапа серьезно, поэтому даже подписал видео его переделанной цитатой.

Ранее Потап показал лучший подарок, полученный на Новый год.

Напомним, что Потап назвал своих фаворитов Нацотбора на "Евровидение".

Потап
украинцы
Дубай
ТикТок
рэпер

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