Потап снял сына в своем новом клипе
Потап снимает новый клип. Шоумен поделился фотографиями со съемок, на которых можно увидеть и его 15-летнего сына Андрея.
Фото опубликовал в Instagram.
Поделился секретами воспитания
Шоумен Потап поделился фотографиями со съемок нового музыкального видео. На фото можно увидеть, что в кадре в этот раз будет не только Потап, но и его сын Андрей, которому 15 лет.
Рэпер впервые сотрудничает с сыном. Пока неизвестно, будет ли парень просто в видео или, возможно, исполнит вместе с папой новый трек.
В публикации с фото Потап дал совет папам, воспитывающим сыновей.
"Мальчики не слушают своих пап, они наблюдают за ними. Если вы хотите чему-то научить своего сына, просто делайте это так, как вы хотите, чтобы он это делал. А когда это превращаешь в игру, все становится еще интереснее!" — рассказал Потап.
Он также написал, что отлично провел время, работая с сыном.
"Он помогал мне во всех аспектах создания моего нового видео на съемках. Это невероятное чувство быть на одной волне со своим сыном, вскоре новая музыка", — поделился шоумен.
Скорее всего, Потап с сыном сейчас находятся в Дубае, ОАЭ, где и снимали клип. Это можно понять из публикаций, на которых Потапа отмечали его друзья.
Напомним, Ирина Горова рассказала об отношениях сына с Потапом.
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