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Потап снял сына в своем новом клипе

11 января 2024 18:51
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Потап снял сына в своем новом клипе
Потап на съемках клипа. Фото: instagram.com/realpotap
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Потап снимает новый клип. Шоумен поделился фотографиями со съемок, на которых можно увидеть и его 15-летнего сына Андрея.

Фото опубликовал в Instagram.

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Шоумен Потап поделился фотографиями со съемок нового музыкального видео. На фото можно увидеть, что в кадре в этот раз будет не только Потап, но и его сын Андрей, которому 15 лет.

Рэпер впервые сотрудничает с сыном. Пока неизвестно, будет ли парень просто в видео или, возможно, исполнит вместе с папой новый трек.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by POTAP (@realpotap)

В публикации с фото Потап дал совет папам, воспитывающим сыновей.

"Мальчики не слушают своих пап, они наблюдают за ними. Если вы хотите чему-то научить своего сына, просто делайте это так, как вы хотите, чтобы он это делал. А когда это превращаешь в игру, все становится еще интереснее!" — рассказал Потап.

 

потап
Сын Потапа Андрей на съемках клипа. Фото: instagram.com/realpotap

Он также написал, что отлично провел время, работая с сыном.

"Он помогал мне во всех аспектах создания моего нового видео на съемках. Это невероятное чувство быть на одной волне со своим сыном, вскоре новая музыка", — поделился шоумен.

 

Потап
Потап на съемках клипа. Фото: instagram.com/realpotap

Скорее всего, Потап с сыном сейчас находятся в Дубае, ОАЭ, где и снимали клип. Это можно понять из публикаций, на которых Потапа отмечали его друзья.

Напомним, Ирина Горова рассказала об отношениях сына с Потапом.

Также мы писали, что Потап вернулся в Украину и показался с сыном.

Потап
дети
украинские звезды
клип

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