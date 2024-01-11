Потап снял сына в своем новом клипе

Потап на съемках клипа. Фото: instagram.com/realpotap

Потап снимает новый клип. Шоумен поделился фотографиями со съемок, на которых можно увидеть и его 15-летнего сына Андрея.

Фото опубликовал в Instagram.

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Шоумен Потап поделился фотографиями со съемок нового музыкального видео. На фото можно увидеть, что в кадре в этот раз будет не только Потап, но и его сын Андрей, которому 15 лет.

Рэпер впервые сотрудничает с сыном. Пока неизвестно, будет ли парень просто в видео или, возможно, исполнит вместе с папой новый трек.

В публикации с фото Потап дал совет папам, воспитывающим сыновей.

"Мальчики не слушают своих пап, они наблюдают за ними. Если вы хотите чему-то научить своего сына, просто делайте это так, как вы хотите, чтобы он это делал. А когда это превращаешь в игру, все становится еще интереснее!" — рассказал Потап.

Сын Потапа Андрей на съемках клипа. Фото: instagram.com/realpotap

Он также написал, что отлично провел время, работая с сыном.

"Он помогал мне во всех аспектах создания моего нового видео на съемках. Это невероятное чувство быть на одной волне со своим сыном, вскоре новая музыка", — поделился шоумен.

Потап на съемках клипа. Фото: instagram.com/realpotap

Скорее всего, Потап с сыном сейчас находятся в Дубае, ОАЭ, где и снимали клип. Это можно понять из публикаций, на которых Потапа отмечали его друзья.

Напомним, Ирина Горова рассказала об отношениях сына с Потапом.

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