Повернення Олега Винника обурило українців — що вони йому написали

Співак Олег Винник. Фото: Instagram.com/olegg._.vynnyk

Організатор офіційної фан-групи співака Олега Винника, Валерія Барон, оголосила про повернення артиста. За добу до Дня Незалежності України він випустить першу композицію за понад два з половиною роки.

Новини.LIVE розкаже про реакцію українців в соцмережах.

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Очільниця "вовчиць" (так себе називають шанувальниці 51-річного артиста) анонсувала прем'єру композиції з символічною назвою "Мої люди". Річ у тому, що на початку повномасштабної війни Винник виїхав з України до столиці Німеччини. Саме у Берліні зараз він й живе.

Багатьох українців, і зокрема представників шоу-бізнесу, весь цей час обурює мовчання Винника. Він не веде соцмережі (доступ до яких нібито в нього забрала попередня команда, але нові профілі не створив), не коментує війну на Батьківщині та не дає благодійних концертів.

Тож не дивно, що на рішення повернутися в українську музичну індустрію, де до 24 лютого він був в топі, українці відреагували по-різному. Здебільшого, негативно.

Хай сидить в Німеччині і лікується. Нам такі співаки непотрібні. Та й ніша уже зайнята.

"Мої люди" — це ті, яких він залишив, коли втік до Німеччини?

Такі боягузи, як він України непотрібні.

Дочекалися? Вінник їде косити бабки? Дякуємо не треба!

А хтось чекав? Артистів які втікли в іншу країну, не висловлюють ніяких думок на рахунок війни, а зараз повертаються, щоб заробити грошей на нових піснях, не чекають.

Також деяким українцям не сподобався логотип фан-клубу, який Барон додала до анонсу нової пісні Винника. В ній латинська літера V всередині літери O.

Анонс нової пісні Олега Винника. Фото: Facebook//baron.valeriia

Після початку повномасштабної війни окупанти активно використовують Z та V як абревіатури, які наносять на техніку та використовують в пропаганді.

Вам в логотипі от тільки Z не вистачає. Відчуття, що команда два з половиною роки була в комі і не знає, що відбувалося.

Символ V заборонений в Україні. Поганенько підготувалися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведучий Андрій Джеджула висловився про Винника та зірок, які виїхали за межі України. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова зізналась, чому більше не знімає шоу "Дорослі дівчата" з шоувумен Машею Єфросиніною.