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Возвращение Олега Винника возмутило украинцев — реакция соцсетей

11 августа 2024 20:54
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Возвращение Олега Винника возмутило украинцев — что они ему написали
Певец Олег Винник. Фото: Instagram.com/olegg._.vynnyk
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Организатор официальной фан-группы певца Олега Винника, Валерия Барон, объявила о возвращении артиста. За сутки до Дня Независимости Украины он выпустит первую композицию за два с половиной года.

Новини.LIVE расскажет о реакции украинцев в соцсетях.

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Глава "волчиц" (так себя называют поклонницы 51-летнего артиста) анонсировала премьеру композиции с символическим названием "Мої люди". Дело в том, что в начале полномасштабной войны Винник уехал из Украины в столицу Германии. Именно в Берлине сейчас он живет.

Многих украинцев, и в частности представителей шоу-бизнеса, все это время возмущает молчание Винника. Он не ведет соцсети (доступ к которым якобы у него забрала предыдущая команда, но новые профили не создал), не комментирует войну на Родине и не дает благотворительных концертов.

Неудивительно, что на решение вернуться в украинскую музыкальную индустрию, где до 24 февраля он был в топе, украинцы отреагировали по-разному. В основном, отрицательно.

  • Пусть сидит в Германии и лечится. Нам такие певцы не нужны. Да и ниша уже занята.
  • "Мои люди" — это те, которых он оставил, когда бежал в Германию?
  • Такие трусы, как он Украине не нужны.
  • Дождались? Винник едет косить бабки? Спасибо не надо!
  • А кто ждал? Сбежавших в другую страну артистов не высказывают никаких мыслей на счет войны, а сейчас возвращаются, чтобы заработать денег на новых песнях, не ждут.

Также некоторым украинцам не понравился логотип фан-клуба, который Барон добавила в анонс новой песни Винника. В ней латинская буква V внутри буквы O.

Анонс новой песни Олега Винника
Анонс новой песни Олега Винника. Фото: Facebook//baron.valeriia

После начала полномасштабной войны оккупанты активно используют Z и V как аббревиатуры, которые наносят на технику и используют в пропаганде.

  • Вам в логотипе вот только Z не хватает. Ощущение, что команда два с половиной года была в коме и не знает, что происходило.
  • Символ V запрещен в Украине. Плохо подготовились.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Андрей Джеджула высказался о Виннике и звездах, уехавших за пределы Украины. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова призналась, почему больше не снимает шоу "Дорослі дівчата" с шоувумен Машей Ефросининой.

музыка соцсети Олег Винник украинские звезды

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