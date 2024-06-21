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Джеджула висловився про Винника та зірок, які виїхали за межі України

21 червня 2024 19:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джеджула пояснив, чи підтримує артистів-втікачів
Український телеведучий Андрій Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український шоумен Андрій Джеджула висловився про співака Олега Винника та інших українських зірок, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення. Ведучий засуджує тих, хто вдає із себе волонтерів та безпідставно вдягає військову форму.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Джеджула про артистів-втікачів

Артист розповів, що розчарувався у деяких представниках українського шоу-бізу, які перед війною були начебто готові захищати свою країну, однак із першими вибухами втекли з України. Особливо його дратують ті, хто вдають із себе військових, волонтерів, однак не мають жодного стосунку до цієї діяльності.

"Знаю людей, які зі своєю професією спокійно могли знайти гарну роботу в будь-якій країні світу. А вони з початку війни розвозять обіди в місця, які найбільше обстрілює ворог. І маю інших знайомих, які поздавали в Києві квартири та поїхали за кордон користуватися всіма благами, які надають там українцям. При цьому нічого не роблячи для України", — поділився Джеджула.

Ведучий також пригадав раніше популярного співака Олега Винника, який нині живе у Німеччині. Джеджула не розуміє, чому він не засудив дії кривавого диктатора, адже він ніколи не працював у Росії та його ім'я там невідоме.

Джеджула висловився про Винника та зірок, які виїхали за межі України - фото 1
Український співак Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

"Його найголовніша аудиторія тут, а він хоча б "стоп — війні!" з себе вичавив. Щось розповідали про те, що він у депресії тощо. В одному-єдиному інтерв'ю з початку повномасштабної війни сказав, що він перебуває "на своєму фронті". А який це фронт? І на жаль, у нас дуже багато людей, які люблять так казати", — додав він.

Андрій Джеджула волонтерить

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Джеджула активно волонтерить. Він разом із командою доставляв усе необхідне цивільним та військовим в гарячі точки та деокуповані території, зокрема Бахмут, Часів Яр, Авдіївку, Харків, Ізюм, Ямпіль, Миколаїв, Херсон та інші. Також телеведучий збирає на благодійних заходах кошти на потреби наших захисників та переселенців.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив зізнався, що гурт MOZGI не може існувати без репера Потапа, який нині перебуває за межами України. А також блогер Олександр Волошин пояснив, як виїжджає за кордон у розпал війни.

війна
Андрій Джеджула
росіяни
Олег Винник
українські зірки
волонтери

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