Джеджула пояснив, чи підтримує артистів-втікачів

Український телеведучий Андрій Джеджула. Фото: instagram.com/djedjula/

Відомий український шоумен Андрій Джеджула висловився про співака Олега Винника та інших українських зірок, які виїхали з України на початку повномасштабного вторгнення. Ведучий засуджує тих, хто вдає із себе волонтерів та безпідставно вдягає військову форму.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Артист розповів, що розчарувався у деяких представниках українського шоу-бізу, які перед війною були начебто готові захищати свою країну, однак із першими вибухами втекли з України. Особливо його дратують ті, хто вдають із себе військових, волонтерів, однак не мають жодного стосунку до цієї діяльності.

"Знаю людей, які зі своєю професією спокійно могли знайти гарну роботу в будь-якій країні світу. А вони з початку війни розвозять обіди в місця, які найбільше обстрілює ворог. І маю інших знайомих, які поздавали в Києві квартири та поїхали за кордон користуватися всіма благами, які надають там українцям. При цьому нічого не роблячи для України", — поділився Джеджула.

Ведучий також пригадав раніше популярного співака Олега Винника, який нині живе у Німеччині. Джеджула не розуміє, чому він не засудив дії кривавого диктатора, адже він ніколи не працював у Росії та його ім'я там невідоме.

Український співак Олег Винник. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

"Його найголовніша аудиторія тут, а він хоча б "стоп — війні!" з себе вичавив. Щось розповідали про те, що він у депресії тощо. В одному-єдиному інтерв'ю з початку повномасштабної війни сказав, що він перебуває "на своєму фронті". А який це фронт? І на жаль, у нас дуже багато людей, які люблять так казати", — додав він.

Андрій Джеджула волонтерить

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Джеджула активно волонтерить. Він разом із командою доставляв усе необхідне цивільним та військовим в гарячі точки та деокуповані території, зокрема Бахмут, Часів Яр, Авдіївку, Харків, Ізюм, Ямпіль, Миколаїв, Херсон та інші. Також телеведучий збирає на благодійних заходах кошти на потреби наших захисників та переселенців.

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