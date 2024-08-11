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Винник після років тиші заінтригував новиною щодо повернення на сцену

11 серпня 2024 12:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Винник вперше за три роки презентує новий трек
Український співак Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Олег Винник вперше за тривалий час повідомив шанувальникам радісну новину. Артист презентує нову композицію до Дня Незалежності України.

Про це повідомила голова офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон на своїй сторінці у Facebook.

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Барон анонсувала шанувальникам нову пісню артиста до Дня Незалежності України, 23 серпня. Композиція написана українською мовою та має назву "Мої люди". За декілька років проживання у Німеччині, Винник кардинально змінився. Артист схуд та відростив натуральне волосся. Співак більше не яскравий блондин.

"23 серпня на всіх платформах ОЛЕГ ВИННИК з прем’єрою пісні "Мої Люди"! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого Маестро!" — йдеться у повідомленні.

Винник випустить новий трек
Афіша Олега Винника. Фото: facebook.com/baron.valeriia/

Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А також відома телеведуча висловилася з приводу виїзду артиста за межі України.

Олег Винник українські зірки пісня війна в Україні творчість

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