Винник вперше за три роки презентує новий трек

Український співак Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg._.vynnyk/

Відомий український співак Олег Винник вперше за тривалий час повідомив шанувальникам радісну новину. Артист презентує нову композицію до Дня Незалежності України.

Про це повідомила голова офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон на своїй сторінці у Facebook.

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Барон анонсувала шанувальникам нову пісню артиста до Дня Незалежності України, 23 серпня. Композиція написана українською мовою та має назву "Мої люди". За декілька років проживання у Німеччині, Винник кардинально змінився. Артист схуд та відростив натуральне волосся. Співак більше не яскравий блондин.

"23 серпня на всіх платформах ОЛЕГ ВИННИК з прем’єрою пісні "Мої Люди"! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого Маестро!" — йдеться у повідомленні.

Афіша Олега Винника. Фото: facebook.com/baron.valeriia/

Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А також відома телеведуча висловилася з приводу виїзду артиста за межі України.