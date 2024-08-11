Винник вперше за три роки презентує новий трек

Винник після років тиші заінтригував новиною щодо повернення на сцену
Відомий український співак Олег Винник вперше за тривалий час повідомив шанувальникам радісну новину. Артист презентує нову композицію до Дня Незалежності України.
Про це повідомила голова офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон на своїй сторінці у Facebook.
Олег Винник перервав творчу паузу
Барон анонсувала шанувальникам нову пісню артиста до Дня Незалежності України, 23 серпня. Композиція написана українською мовою та має назву "Мої люди". За декілька років проживання у Німеччині, Винник кардинально змінився. Артист схуд та відростив натуральне волосся. Співак більше не яскравий блондин.
"23 серпня на всіх платформах ОЛЕГ ВИННИК з прем’єрою пісні "Мої Люди"! Зустрічайте подарунок до Дня Незалежності України і для всіх нас від нашого Маестро!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у мережі показали рідкісний знімок Олега Винника. А також відома телеведуча висловилася з приводу виїзду артиста за межі України.
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