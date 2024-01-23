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Уехал волонтерить в Польшу, а оказался на Мальдивах — бойфренд Пренткович попал в скандал

23 января 2024 16:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Уехал волонтерить в Польшу, а оказался на Мальдивах — бойфренд Пренткович попал в скандал
Украинские блоггеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская блогер Таня Пренткович отдыхает вместе с сыновьями на Мальдивах. Ее бойфренд Андрей Гонковский в социальных сетях показывал, что он якобы проводит благотворительные мероприятия в Польше, однако его заметили у девушки на островах.

Об этом пишут в соцсетях.

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Украинские блогери Таня Пренткович и Алина Френдий уехали вместе со своими детьми отдыхать на Мальдивы. В то же время парень Пренткович Андрей Гонковский рассказал подписчикам, что отправляется в Польшу как волонтер.

Сторез Андрея Гонковского. Фото: instagram Андрея Гонковского
Сториз Андрея Гонковского. Фото: instagram Андрея Гонковского

Он публиковал в течение недели сториз с благотворительных мероприятий, однако люди в социальных сетях уверены, что он заранее их записал. Очевидцы заметили мужчину возле Пренткович на Мальдивах и вероятно это Голованский.

Вероятно, Андрей Гонковский с Таней Пренткевич. Фото: соцсети
Вероятно, Андрей Гонковский с Таней Пренткевич. Фото: соцсети

"Есть довольно интересная информация о Тане Прентковиче. Она с детьми и с Алиной Френдий поехала на Мальдивы. Все бы ок. Но с ними был замечен и ее парень, выехавший как волонтер на благотворительное мероприятие в Польшу. Мы должны огласить, ведь такие поступки будут вызывать подозрения и к настоящим людям, работающим во благо нашей страны. Во время войны это большое преступление прикрываться помощью для фронта, чтобы выгреть свою жопу!" — написали в соцсетях.

Также очевидцы сообщают, что комментарии с требованием объяснить, почему Голованский находится на Мальдивах, блогеры блокируют.

Комментарии очевидцев. Фото: соцсети
Комментарии очевидцев. Фото: соцсети

Украинцы постепенно начинают узнавать о пребывании Андрея Гонковского и задавать ще больше вопросов в комментариях, которые теперь уже Пренткович не блокирует.

Сообщение Тани Пренткевич. Фото:
Пост Тани Пренткевич. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

История набирает обороты, ведь теперь украинцы начинают подозревать, что муж Алины Френдий Петр Заставный тоже на Мальдивах, хотя никакого фото- или видеодоказательства этого нет. Сегодня он публиковал сториз, в котором работает над новым проектом в Украине.

Сторез Петра Заставного. Фото: instagram Петра Заставного
Сториз Петра Заставного. Фото: instagram Петра Заставного

Ранее украинский экспродюсер групп "Грибы" и "Нервы" получил российский паспорт.

Также украинцев безумно возмутил отдых Ксении Мишиной на Бали.

война
скандал
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Мальдивы
украинские звезды

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