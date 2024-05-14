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Позитив пояснив, чому не спілкується з колишнім продюсером Потапом

14 травня 2024 11:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив висловився про колишнього репера Потапа — що сказав
Український репер Позитив. Фото: instagram.com/positiff/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) зізнався, чи підтримує зараз спілкування із колишнім продюсером Потапом, який виїхав за кордон. Артист здивований поведінкою свого колеги, з яким дружив до початку війни.

Про це він розповів у програмі "Люкс ФМ".

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Журналіст поцікавилась в репера, як він ставиться до того, що його колишній продюсер публікує контент, який викликає неоднозначну реакцію в українців.

Позитив та Потап
Продюсер Потап та репер Позитив. Фото: Новий канал

Він розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Потап заблокував його у соцмережах. Артист не зрозумів причину такого кроку колишнього продюсера, однак зізнався, що зараз не цікавиться його життям та витівками.

"Мене заблокував Потап у соцмережах, і я не бачу, що він робить", — пояснив виконавець.

Олексій Завгородній пояснив, що поки не планує якось налагоджувати зв'язок із колишнім колегою та другом. Репер зізнається, що хоче особисто його запитати про причину такої поведінки.

"Як зустрінемося, побачимося, то з'ясуємо", — додав Позитив.

Потап із 2010 року продюсував проєкт "Врємя и Стєкло", в якому Позитив співав із Надією Дорофєєвою. Гурт розпався у березні 2020 року.

Нагадаємо, співак Позитив заліз на дах і заспівав про втрачене кохання. А також артист раптово потрапив у лікарню.

Потап
соцмережі
Позитив
шоу-бізнес
українські зірки
війна в Україні
дружба

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