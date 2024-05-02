Позитив зізнався, чи готовий зробити пропозицію Юлій Сахневич — відео

Український репер Позитив. Фото: instagram.com/positiff/

Відомий український репер Позитив (справжнє ім'я — Олексій Завгородній) після того, як підтвердив чутки про роман з відомою українською танцівницею Юлією Сахневич, заговорив про дітей. Артист зізнався, що готовий до поповнення в родині.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Позитив про стосунки із Юлією Сахневич

Співак зізнався, що приховував свої стосунки із українською танцівницею Юлією Сахневич протягом трьох років. Його минулий шлюб із дизайнером і кращою подругою Насті Каменських Ганною Андрійчук був публічним, а тому артист довгий час не хотів розповідати про своє особисте життя після розлучення.

Артист розповів про те, що вони разом із Сахневич працюють над помилками у минулому шлюбі та намагаються одразу обговорювати та вирішувати усі проблеми. Позитив зізнався, що дуже рідко свариться із коханою.

"На початку стосунків у нас було багато розмов про особисті помилки в колишніх шлюбах, де ми зробили для себе багато висновків. Кожен із нас і далі працює над собою, щоб в цих стосунках бути кращою версією одне одного. Ми кожен день кажемо, що нам не подобається, щоб ми хотіли. Ми намагаємося спокійно будувати стосунки. До речі, дуже мало сваримося, що дуже тішить", — поділився артист.

Репер розповів про те, що дуже довіряє своїй коханій, яка готова завжди його підтримати та допомогти. Співак зізнався, впевнений у Сахневич та готовий до серйозного кроку у житті — одруження та дітей.

"До шлюбу ми готові, бо за цей нелегкий час ми пройшли разом дуже багато. Ми завжди були поруч у найскладніші моменти. Поповнення в родині зараз на часі. Коли це довіра, коли ти не сумніваєшся в людині і готовий бути з нею все життя, то, звісно, поповнення в родині на часі", - додав Позитив.

Нагадаємо, співак Позитив заліз на дах і заспівав про втрачене кохання. А також артист раптово потрапив у лікарню.