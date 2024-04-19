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Почув Дорофєєву з іншим — Позитив опинився на лікарняному ліжку та налякав фанів

19 квітня 2024 13:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив опинився під крапельницею у лікарні — подробиці
Український співак Позитив. Фото: instagram.com/positiff
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український реп-виконавець і колишній учасник гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) налякав шанувальників світлинами на лікарняному ліжку. Артист показав, як відновлює сили під крапельницею.

Відповідні фото він опублікував у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Позитив на лікарняному ліжку

Артист опублікував світлину, на якій він лежить на лікарняному ліжку під крапельницею. Не розкриваючи подробиць про свій стан здоров'я, артист пожартував про те, що "загримів" до лікарні через новий спільний трек Наді Дорофєєвої та блогера Михайла Лебіги під назвою "А я все плакала".

"Потрапив до лікарні після того, як почув пісню Наді Дорофєєвої з іншим. Але пісня сподобалася!" — написав артист.

Позитив у лікарні
Український співак Позитив. Фото: instagram.com/positiff
Позитив під крапельницею
Український співак Позитив. Фото: instagram.com/positiff

Згодом артист заспокоїв шанувальників та показався у студії звукозапису. Він з іронією натякнув на те, що Дорофєєва "вибачилась" перед ним квітками та вітамінами.

"Зі мною все добре! Музика, вітаміни й квіти від Наді Дорофєєвої зцілюють", — заявив музикант.

Позитив у студії звукозапису
Український співак Позитив. Фото: instagram.com/positiff

Нещодавно співачка Надя Дорофєєва провела онлайн-стрим разом з українським блогером Мішею Лебігою, на якому вони презентували нову спільну пісню "А я все плакала". На ньому зірки збирали кошти на нові дрони для військових підрозділу "Азов" та постраждалим від ракетного удару по Чернігову.

Їм вдалося зібрати більше 6 мільйонів гривень, які вони поділили навпіл та відправили військовим та тим українцям, які були поранені внаслідок атаки росіян по Чернігову.

Нагадаємо, акторка Катерина Тишкевич страждає через сильний головний біль та скаржиться на погане самопочуття. Також відомий співак зізнався про проблеми зі здоров'ям.

Надя Дорофєєва
лікарні
здоров'я
українські зірки
Positiff
Міша Лебіга

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