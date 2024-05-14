Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Позитив объяснил, почему не общается с бывшим продюсером Потапом arrow

Позитив объяснил, почему не общается с бывшим продюсером Потапом

14 мая 2024 11:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив высказался о бывшем рэпере Потапе — что сказал
Украинский рэпер Позитив. Фото: instagram.com/positiff/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) признался, поддерживает ли сейчас общение с бывшим продюсером Потапом, который уехал заграницу. Артист удивлен поведением своего коллеги, с которым дружил до начала войны.

Об этом он рассказал в программе "Люкс ФМ".

Читайте также:

Позитив о Потапе

Журналист поинтересовалась у рэпера, как он относится к тому, что его бывший продюсер публикует контент, вызывающий неоднозначную реакцию у украинцев.

Позитив и Потап
Продюсер Потап и рэпер Позитив. Фото: Новый канал

Он рассказал, что после начала полномасштабного вторжения Потап заблокировал его в соцсетях. Артист не понял причину такого шага бывшего продюсера, однако признался, что сейчас не интересуется его жизнью и проделками.

"Меня заблокировал Потап в соцсетях, и я не вижу, что он делает", — объяснил исполнитель.

Алексей Завгородний объяснил, что пока не планирует как-то налаживать связь с бывшим коллегой и другом. Рэпер признается, что хочет лично его спросить о причине такого поведения.

"Как встретимся, увидимся, то выясним", — добавил Позитив.

Потап с 2010 года продюсировал проект "Время и Стекло", в котором позитив пел с Надеждой Дорофеевой. Группа распалась в марте 2020 года.

Напомним, певец Позитив залез на крышу и спел о потерянной любви. А также артист внезапно попал в больницу.

Потап
соцсети
Позитив
шоу-бизнес
украинские звезды
война в Украине
дружба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина