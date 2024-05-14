Позитив высказался о бывшем рэпере Потапе — что сказал

Украинский рэпер Позитив. Фото: instagram.com/positiff/

Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) признался, поддерживает ли сейчас общение с бывшим продюсером Потапом, который уехал заграницу. Артист удивлен поведением своего коллеги, с которым дружил до начала войны.

Об этом он рассказал в программе "Люкс ФМ".

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Журналист поинтересовалась у рэпера, как он относится к тому, что его бывший продюсер публикует контент, вызывающий неоднозначную реакцию у украинцев.

Продюсер Потап и рэпер Позитив. Фото: Новый канал

Он рассказал, что после начала полномасштабного вторжения Потап заблокировал его в соцсетях. Артист не понял причину такого шага бывшего продюсера, однако признался, что сейчас не интересуется его жизнью и проделками.

"Меня заблокировал Потап в соцсетях, и я не вижу, что он делает", — объяснил исполнитель.

Алексей Завгородний объяснил, что пока не планирует как-то налаживать связь с бывшим коллегой и другом. Рэпер признается, что хочет лично его спросить о причине такого поведения.

"Как встретимся, увидимся, то выясним", — добавил Позитив.

Потап с 2010 года продюсировал проект "Время и Стекло", в котором позитив пел с Надеждой Дорофеевой. Группа распалась в марте 2020 года.

Напомним, певец Позитив залез на крышу и спел о потерянной любви. А также артист внезапно попал в больницу.