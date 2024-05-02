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Позитив рассказал о новых отношениях и признался, готов ли жениться и стать отцом

2 мая 2024 11:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив признался, готов ли сделать предложение Юлий Сахневич.
Украинский рэпер Позитив. Фото: instagram.com/positiff/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) после того, как подтвердил слухи о романе с известной украинской танцовщицей Юлией Сахневич, заговорил о детях. Артист признался, что готов к пополнению семьи.

Об этом он рассказал в интервью  Славе Демину.

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Позитив об отношениях с Юлией Сахневич

Певец признался, что скрывал свои отношения с украинской танцовщицей Юлией Сахневич в течение трех лет. Его прошлый брак с дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских Анной Андрейчук был публичным, поэтому артист долгое время не хотел рассказывать о своей личной жизни после развода.

Артист рассказал о том, что они вместе с Сахневич работают над ошибками в прошлом браке и пытаются сразу обговорить и решить все проблемы. Позитив признался, что очень редко ссорится с любимой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Julia Sakhnevych (@juli_sakhnevych)

"В начале отношений у нас было много разговоров о личных ошибках в бывших браках, где мы сделали для себя много выводов. Каждый из нас и дальше работает над собой, чтобы в этих отношениях быть лучшей версией друг друга. Мы каждый день говорим, что нам не нравится, чтобы мы хотели. Мы стараемся спокойно строить отношения. Кстати, очень мало ссоримся, что очень радует", — поделился артист.

Рэпер рассказал о том, что очень доверяет своей любимой, которая всегда готова его поддержать и помочь. Певец признался, что уверен в Сахневич и готов к серьезному шагу в жизни — женитьбе и детям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Julia Sakhnevych (@juli_sakhnevych)

"К браку мы готовы, потому что за это нелегкое время мы прошли вместе очень много. Мы всегда были рядом в самые сложные моменты. Пополнение в семье сейчас актуально. Когда это доверие, когда ты не сомневаешься в человеке и готов быть с ним всю жизнь, то, конечно, пополнение в семье актуально", — добавил Позитив.

Напомним, певец Позитив залез на крышу и спел об утраченной любви. А также артист внезапно попал в больницу.

брак
дети
Позитив
отношения
шоу-бизнес
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украинские звезды
любовь

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