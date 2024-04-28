Репера Позитива запідозрили у романі з танцівницею Юлією Сахневич — фото

Репер Позитив з хореографом Юлією Сахневич. Фото: instagram.com/showoboz

Репера Позитива помітили в компанії танцівниці Юлії Сахневич. Вона була його партнеркою в шоу "Танці з зірками".

Заскочили артистів журналісти проєкту "Ближче до зірок".

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Позитива помітили разом з Юлією Сахневич на концерті співака Артема Пивоварова. Цій зірковій парі вже давно приписують роман.

Репер Позитив з танцівницею Юлією Сахневич. Фото: стоп-кадр "Ближче до зірок"

Вони разом стояли біля кав'ярні та замовляли напої. Дівчина явно була не дуже задоволена, що їх помітили журналісти. Відомо, що вони обоє приховують свої стосунки.

Репер Позитив з танцівницею Юлією Сахневич. Фото: стоп-кадр "Ближче до зірок"

Позитив нещодавно розповідав, що його дівчина також зі сфери шоу-бізнесу. Вона хоче публічно розповісти про їхні стосунки, одна репер вважає, що зараз не найкращий час для цього.

Нагадаємо, співак Позитив розповів про ставлення до спільного треку з Анною Трінчер, який українці захейтили. Також артист раптово потрапив у лікарню.