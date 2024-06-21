Стосунки Позитива і Мішель Андраде — чи був у зірок роман насправді

Український співак Позитив на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український співак і продюсер, композитор Позитив (Олексій Завгородній. — Ред.) розвіяв популярні чутки. Колишній учасник гурту "Время и Стекло" зізнався, які в нього стосунки з болівійською співачкою Мішель Андраде і чи був у них раніше роман.

Про стосунки з Мішель Андраде Позитив розповів на інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Позитив про стосунки з Мішель Андраде

Відомий український виконавець розвіяв популярні чутки стосовно його зв’язку з болівійською артисткою Мішель Андраде. Позитив відповів, чи були насправді між ними стосунки в минулому, як про це активно говорили в суспільстві.

Співак Позитив під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Він згадав композицію під назвою Amor Мішель Андраде, яку він написав, і зізнався, що тоді він дивився на співачку як на крутий потенціальний проєкт.

"Ніколи не було… Наприклад, пісня Amor, яку я написав. Тоді я вважав, що Мішель може бути нашим Джастіном Бібером. Я дійсно дивився на неї як на дуже кльовий потенціальний проєкт", — наголосив Позитив, коментуючи стосунки з Мішель Андраде.

Пропозиція Позитива Мішель Андраде

Інколи в суспільстві виникали думки, що між колишнім солістом попгурту "Время и Стекло" Позитивом і болівійською артисткою Мішель Андраде щось є, проте жодного разу вони про це не говорили. Натомість нещодавно в мережі з’явилося дуже цікаве відео, яке спантеличило шанувальників зірок.

Позитив і Мішель Андраде у мерчі Позитива. Фото: Instagram Позитива

На відео Позитив робить Мішель пропозицію під свою нову ліричну пісню "А може, хочеш?" Фанати одразу почали замислюватися над тим, що Позитив робить саме пропозицію руки та серця, адже на відео Мішель дуже ніяковіє від його слів.

"Коли воно від душі, приховувати емоції неможливо", — написала в описі під відео Мішель Андраде.

Однак в них є тільки спільні пісні та нічого більшого, ніж просто дружба.

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