Отношения Позитива и Мишель Андраде — был ли у звезд роман на самом деле

Позитив ответил на слухи об отношениях с боливийской красавицей Мишель Андраде
Украинский певец и продюсер, композитор Позитив (Алексей Завгородний. — Ред.) развеял популярные слухи. Бывший участник группы "Время и Стекло" признался, какие у него отношения с боливийской певицей Мишель Андраде и был ли у них раньше роман.
Об отношениях с Мишель Андраде Позитив рассказал на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.
Позитив об отношениях с Мишель Андраде
Известный украинский исполнитель развеял популярные слухи по поводу его связи с боливийской артисткой Мишель Андраде. Позитив ответил, были ли между ними отношения в прошлом, как об этом активно говорили в обществе.
Он вспомнил композицию под названием Amor Мишель Андраде, которую он написал, и признался, что тогда он смотрел на певицу как на крутой потенциальный проект.
"Никогда не было… Например, песня Amor, которую я написал. Тогда я считал, что Мишель может быть нашим Джастином Бибером. Я действительно смотрел на нее как на очень клевый потенциальный проект", — подчеркнул Позитив, комментируя отношения с Мишель Андраде.
Предложение Позитива Мишель Андраде
Иногда в обществе возникали мысли, что между бывшим солистом поп-группы "Время и Стекло" Позитивом и боливийской артисткой Мишель Андраде что-то есть, однако ни разу они об этом не говорили. Недавно в сети появилось очень интересное видео, которое озадачило поклонников звезд.
На видео Позитив делает Мишель предложение под свою новую лирическую песню "А може, хочеш?" Фанаты сразу начали задумываться над тем, что Позитив делает предложение руки и сердца, ведь на видео Мишель очень смущается от его слов.
"Когда оно от души, скрывать эмоции невозможно", — написала в описании под видео Мишель Андраде.
Однако у них есть только общие песни и ничего больше, чем просто дружба.
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