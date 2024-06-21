Отношения Позитива и Мишель Андраде — был ли у звезд роман на самом деле

Украинский певец Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский певец и продюсер, композитор Позитив (Алексей Завгородний. — Ред.) развеял популярные слухи. Бывший участник группы "Время и Стекло" признался, какие у него отношения с боливийской певицей Мишель Андраде и был ли у них раньше роман.

Об отношениях с Мишель Андраде Позитив рассказал на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Позитив об отношениях с Мишель Андраде

Известный украинский исполнитель развеял популярные слухи по поводу его связи с боливийской артисткой Мишель Андраде. Позитив ответил, были ли между ними отношения в прошлом, как об этом активно говорили в обществе.

Певец Позитив во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Он вспомнил композицию под названием Amor Мишель Андраде, которую он написал, и признался, что тогда он смотрел на певицу как на крутой потенциальный проект.

"Никогда не было… Например, песня Amor, которую я написал. Тогда я считал, что Мишель может быть нашим Джастином Бибером. Я действительно смотрел на нее как на очень клевый потенциальный проект", — подчеркнул Позитив, комментируя отношения с Мишель Андраде.

Предложение Позитива Мишель Андраде

Иногда в обществе возникали мысли, что между бывшим солистом поп-группы "Время и Стекло" Позитивом и боливийской артисткой Мишель Андраде что-то есть, однако ни разу они об этом не говорили. Недавно в сети появилось очень интересное видео, которое озадачило поклонников звезд.

Позитив и Мишель Андраде в мерче Позитива. Фото: Instagram Позитива

На видео Позитив делает Мишель предложение под свою новую лирическую песню "А може, хочеш?" Фанаты сразу начали задумываться над тем, что Позитив делает предложение руки и сердца, ведь на видео Мишель очень смущается от его слов.

"Когда оно от души, скрывать эмоции невозможно", — написала в описании под видео Мишель Андраде.

Однако у них есть только общие песни и ничего больше, чем просто дружба.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, готов ли он иметь семью.

Ранее мы рассказывали о том, что известный артист Позитив честно высказался о деятельности певицы Насти Каменских за границей.

Также мы сообщали о том, что бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив презентовал новый лирический хит.