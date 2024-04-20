З ким хотіли б повечеряти представниці України на Євробаченні Alyona Alyona і Jerry Heil — деталі

Представниці України на Євробаченні-2024 Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil

Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil, які цьогоріч представлять Україну на Євробаченні, розповіли про своїх кумирів. Вони зізнались, з ким мріяли б повечеряти.

Про це пише Eurovision.tv.

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Alyona Alyona і Jerry Heil хотіли б зустрітися зі Скрябіним і Бертоном

Українських співачок запитали з ким вони б хотіли розділити вечерю. За умовами це можуть бути навіть вже померлі селебріті.

Alyona Alyona розповіла, що хотіла б запросити українського співака Кузьму Скрябіна, хоча його же давно немає з нами. Також її цікавить американський репер Емінем та знавець підводного мистецтва Жак-Ів Кусто.

Jerry Heil мріє посидіти з культовим режисером "Чарлі: Шоколадна фабрика" та "Мертва Наречена" Тімом Бертоном, американським музикантом Денні Ельфманом і геніальною акторкою, відомою з фільмів "Гаррі Поттер" і "Аліса в країні чудес" Хеленою Бонем Картер.

Нагадаємо, український фан-клуб Євробачення зробив свій вибір серед учасників — і це не Alyona Alyona і Jerry Heil. Також Швеція посилить заходи безпеки в Мальме — влада боїться протестів.