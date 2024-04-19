Під час проведення конкурсу "Євробачення" закриють небо — подробиці

Ескіз сцени Євробачення-2024. Фото: instagram.com/eurovision/

Цьогоріч на конкурсі Євробачення Швеція запровадить посилені заходи безпеки. У місті Мальме в день проведення заходу закриють повітряний простір та застосують протидронові технології.

Про це повідомляє шведська суспільна телемовна організація "SVT Nyheter".

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Влада шведського міста Мальме, яке приймає цьогоріч Євробачення, пообіцяла посилену безпеку під час пісенного конкурсу, адже побоюється можливих терористичних актів з боку Гази.

Щоб захистити учасників Євробачення, поліція буде використовувати технології для збивання безпілотників у повітрі. Над місцем проведення заходу буде створена безпольотна зона, за якою буде посилено слідкувати поліція.

Окрім цього, для посилення безпеки заходу запросять поліцейських з Данії та Норвегії, які будуть охороняти кожну подію на заході.

У поліцейському управлінні Мальме також пропрацювали операцію під назвою "Гундер", завдяки яким правоохоронці підготувалися до будь-яких видів нападів і заворушень — від некерованих демонстрацій до складних атак з боку міжнародних терористичних організацій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що продюсери Євробачення незадоволені спідньою білизною одного з учасників. Також ми розповідали, що артисти масово почали скасовувати свої виступи на спецзаходах "Євробачення-2024".