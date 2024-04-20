С кем хотели бы поужинать представительницы Украины на Евровидении Alyona Alyona и Jerry Heil.

Представительницы Украины на Евровидении-2024 Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, которые в этом году представят Украину на Евровидении, рассказали о своих кумирах. Они признались, с кем бы мечтали поужинать.

Об этом пишет Eurovision.tv.

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Украинских певиц спросили, с кем они хотели бы разделить ужин. По условиям, это могут быть уже умершие или живые люди.

Alyona Alyona рассказала, что хотела бы пригласить украинского певца Кузьму Скрябина, хотя его давно нет с нами. Также ее интересует американский рэпер Эминем и знаток подводного искусства Жак-Ив Кусто.

Jerry Heil мечтает посидеть с культовым режиссером "Чарли: Шоколадная фабрика" и "Мертвая Невеста" Тимом Бертоном, американским музыкантом Дэнни Эльфманом и гениальной актрисой, известной из фильмов "Гарри Поттер" и "Алиса в стране чудес", Хеленой Бонем Картер.

Напомним, украинский фан-клуб Евровидения сделал свой выбор среди участников — и это не Alyona Alyona и Jerry Heil. Также Швеция ужесточит меры безопасности в Мальме — власти боятся протестов.