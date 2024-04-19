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Український офіційний фан-клуб Євробачення назвав своїх фаворитів

19 квітня 2024 21:19
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Стас Кожушко
Редактор
Кому з учасників Євробачення віддали бали українські фанати конкурсу
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official
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Стас Кожушко
Редактор

Офіційний фан-клуб "Євробачення" в Україні (OGAE Ukraine) приєднався до інших країн, які виставляють бали учасникам цьогорічного пісенного конкурсу. Досвідчені та віддані шанувальники віддали свої голоси та назвали фаворитів. 

Відповідна публікація з’явилась у соцмережах OGAE International Network.

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Учасники OGAE Ukraine оголосили десятку найкращих артистів цьогорічного конкурсу, який пройде наступного місяця у шведському Мальме. Свої голоси віддали 26 членів фан-клубу, які популяризують  "Євробачення" в нашій країні і наших артистів поза її межами. 

Перше місце і відповідні 12 балів отримав швейцарець Nemo, який є лідером в букмекерів. Десять балів відправились до скарбнички хорвата Baby Lasagna. Трійку замкнув бельгійський співак Mustii. Бали також отримали представники Норвегії, Греції, Литви, Великої Британії, Італії, Іспанії та Австрії.

Український офіційний фан-клуб Євробачення назвав своїх фаворитів - фото 1
Результати голосування українських єврофанів. Фото: Facebook/OGAEInternational

За підсумками голосування фан-клубів OGAE з 20 країн лідерство в представника Хорватії. В трійці також італійка Анджеліна Манго та швейцарець Nemo. Українки Alyona Alyona та Jerry Heil мають у своєму активі 62 бали та посідають поточне шосте місце.

Участь в голосуванні взяли понад три тисячі досвідчених фанатів. Свої бали згодом оголосять ще з два десятки країн.

Український офіційний фан-клуб Євробачення назвав своїх фаворитів - фото 2
Результати голосування єврофанів з 20 країн. Фото: Facebook/OGAEInternational

Швейцарія, Nemo — The Code

Нагадаємо, раніше ми писали, що Швеція закриє небо та посилить заходи безпеки під час проведення "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для "Євробачення".

Євробачення
музика
голосування
Євробачення-2024

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