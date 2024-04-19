Кому з учасників Євробачення віддали бали українські фанати конкурсу

Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Офіційний фан-клуб "Євробачення" в Україні (OGAE Ukraine) приєднався до інших країн, які виставляють бали учасникам цьогорічного пісенного конкурсу. Досвідчені та віддані шанувальники віддали свої голоси та назвали фаворитів.

Відповідна публікація з’явилась у соцмережах OGAE International Network.

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Учасники OGAE Ukraine оголосили десятку найкращих артистів цьогорічного конкурсу, який пройде наступного місяця у шведському Мальме. Свої голоси віддали 26 членів фан-клубу, які популяризують "Євробачення" в нашій країні і наших артистів поза її межами.

Перше місце і відповідні 12 балів отримав швейцарець Nemo, який є лідером в букмекерів. Десять балів відправились до скарбнички хорвата Baby Lasagna. Трійку замкнув бельгійський співак Mustii. Бали також отримали представники Норвегії, Греції, Литви, Великої Британії, Італії, Іспанії та Австрії.

Результати голосування українських єврофанів. Фото: Facebook/OGAEInternational

За підсумками голосування фан-клубів OGAE з 20 країн лідерство в представника Хорватії. В трійці також італійка Анджеліна Манго та швейцарець Nemo. Українки Alyona Alyona та Jerry Heil мають у своєму активі 62 бали та посідають поточне шосте місце.

Участь в голосуванні взяли понад три тисячі досвідчених фанатів. Свої бали згодом оголосять ще з два десятки країн.

Результати голосування єврофанів з 20 країн. Фото: Facebook/OGAEInternational

Швейцарія, Nemo — The Code

Нагадаємо, раніше ми писали, що Швеція закриє небо та посилить заходи безпеки під час проведення "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для "Євробачення".