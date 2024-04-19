Кому з учасників Євробачення віддали бали українські фанати конкурсу

Український офіційний фан-клуб Євробачення назвав своїх фаворитів
Офіційний фан-клуб "Євробачення" в Україні (OGAE Ukraine) приєднався до інших країн, які виставляють бали учасникам цьогорічного пісенного конкурсу. Досвідчені та віддані шанувальники віддали свої голоси та назвали фаворитів.
Відповідна публікація з’явилась у соцмережах OGAE International Network.
Українські фанати назвали своїх фаворитів Євробачення-2024
Учасники OGAE Ukraine оголосили десятку найкращих артистів цьогорічного конкурсу, який пройде наступного місяця у шведському Мальме. Свої голоси віддали 26 членів фан-клубу, які популяризують "Євробачення" в нашій країні і наших артистів поза її межами.
Перше місце і відповідні 12 балів отримав швейцарець Nemo, який є лідером в букмекерів. Десять балів відправились до скарбнички хорвата Baby Lasagna. Трійку замкнув бельгійський співак Mustii. Бали також отримали представники Норвегії, Греції, Литви, Великої Британії, Італії, Іспанії та Австрії.
За підсумками голосування фан-клубів OGAE з 20 країн лідерство в представника Хорватії. В трійці також італійка Анджеліна Манго та швейцарець Nemo. Українки Alyona Alyona та Jerry Heil мають у своєму активі 62 бали та посідають поточне шосте місце.
Участь в голосуванні взяли понад три тисячі досвідчених фанатів. Свої бали згодом оголосять ще з два десятки країн.
Швейцарія, Nemo — The Code
Нагадаємо, раніше ми писали, що Швеція закриє небо та посилить заходи безпеки під час проведення "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для "Євробачення".
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