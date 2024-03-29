Представительница Словении на Евровидении 2024 года попала в скандал из-за "Таты" - причина

Словенськая певица Raiven. Фото: instagram.com/raivenofficial/

Певица Raiven, которая в этом году будет представлять Словению на Евровидении-2024, попала в пророссийский скандал. Она рассказала, что раньше фанатела от песен группы "Тату".

Об этом написали в Telegram-канале "Еврофаны".

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Нынешняя представительница Словении Raiven на Евровидении-2024 попала в скандал. Она рассказала в соцсетях, что в юности обожала песни российской группы "Тату". Когда украинские еврофаны возмутились, звезда удалила сообщение.

Сторез Raiven. Фото: t.me/uamusicblog

Позже певица объяснила ситуацию. Она заявила, что не знала, где была создана группа, и извинилась. Также Raiven заверила, что не поддерживает российскую агрессию против Украины.

"О, Боже, нет! Извините, это совсем не было моим намерением! Я даже не думала, что они русские. В детстве я просто любила их музыку. Это все. Я категорически против российского насилия. Я искренне извиняюсь, что все так получилось" , — написала Raiven.

Быстрая реакция и объяснение полностью удовлетворили еврофанов. Отметим, что Raiven выступит в Мальме с песней Veronika. Букмекеры прогнозируют ей 21 место.

Напомним, представительница Грузии на Евровидении переживает личную потерю — погиб ее брат. Также мы рассказывали, что Украина упускает шансы на победу.