Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Представительница Словении на Евровидении попала в скандал из-за российской группы "Тату" arrow

Представительница Словении на Евровидении попала в скандал из-за российской группы "Тату"

29 марта 2024 20:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Представительница Словении на Евровидении 2024 года попала в скандал из-за "Таты" - причина
Словенськая певица Raiven. Фото: instagram.com/raivenofficial/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Raiven, которая в этом году будет представлять Словению на Евровидении-2024, попала в пророссийский скандал. Она рассказала, что раньше фанатела от песен группы "Тату".

Об этом написали в Telegram-канале "Еврофаны".

Читайте также:

Певица Raiven не знала, что "Тату" россияне

Нынешняя представительница Словении Raiven на Евровидении-2024 попала в скандал. Она рассказала в соцсетях, что в юности обожала песни российской группы "Тату". Когда украинские еврофаны возмутились, звезда удалила сообщение.

Сторис Raiven
Сторез Raiven. Фото: t.me/uamusicblog

Позже певица объяснила ситуацию. Она заявила, что не знала, где была создана группа, и извинилась. Также Raiven заверила, что не поддерживает российскую агрессию против Украины.

"О, Боже, нет! Извините, это совсем не было моим намерением! Я даже не думала, что они русские. В детстве я просто любила их музыку. Это все. Я категорически против российского насилия. Я искренне извиняюсь, что все так получилось" , — написала Raiven.

Быстрая реакция и объяснение полностью удовлетворили еврофанов. Отметим, что Raiven выступит в Мальме с песней Veronika. Букмекеры прогнозируют ей 21 место.

Напомним, представительница Грузии на Евровидении переживает личную потерю — погиб ее брат. Также мы рассказывали, что Украина упускает шансы на победу.

Евровидение
скандал
Тату
зарубежные звезды
Словения
конкурс
российские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ