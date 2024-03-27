Україна втрачає шанси виграти на Євробаченні — нові прогнози букмекерів

Українські співачки Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/

Букмери оновили ставки на результат Євробачення-2024. Україна досі входить у трійку лідерів, втім її шанси на перемогу значно зменшились.

Про це йдеться на сайті Eurovision World.

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Україна втрачає лідерство на Євробаченні

Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona, які цьогоріч представлять Україну на Євробаченні, втрачають рейтингові бали. Вони поступились Італії своїм 2 місцем. Нині букмекери прогнозують їм лише 12%, а раніше давали цілих 18%.

Прогнози букмекерів на Євробачення. Фото: скриншот сайту Eurovision World

Втім, Україна досі тримається у трійці лідерів. Перше місце займає Хорватія з 18% і Італія з 14%.

Рейтинг пісень на думку букмекерів

Хорватію цьогоріч представить гурт Baby Lasagna з піснею "Rim Tim Tagi Dim".

Від Італії на конкурс поїде співачка Angelina Mango з треком "La noia".

Українці ж обрали дует Jerry Heil і Alyona Alyona з піснею "Teresa & Maria".

Нагадаємо, ми розповідали, коли Україна виступить на Євробаченні і під яким номером. Також грузинська співачка втратила рідного брата.