Премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал богаче короля Чарльза.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Состояние премьер-министра Риши Сунака и его супруги Акшаты выросло на 120 миллионов фунтов стерлингов в год. Теперь он богаче даже короля Чарльза.

Об этом пишет The Times.

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В настоящее время состояние короля Чарльза выросло на 10 миллионов фунтов стерлингов до 610 миллионов фунтов стерлингов в год. Он стал богаче его покойной матери Елизаветы II, которая имела 370 миллионов фунтов.

Однако, у премьер-министра Риши Сунака теперь денег больше — 651 миллион фунтов стерлингов. Основная причина увеличения дохода — это акции Акшаты Мурти в ИТ-компании отца-миллиардера. За год ее акции выросли в цене на 108,8 миллионов фунтов стерлингов и составили почти 590 миллионов фунтов стерлингов.

Впрочем, список британских миллиардеров сократилось — всего 165. Это связано с эмиграцией в другие страны. Согласно новым данным, совокупное состояние списка 350 самых богатых людей и семей Великобритании составляет 795,36 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, королевская семья поделилась теплыми фото из семейного архива. Также королева Камилла призналась, в каком состоянии онкоболен король Чарльз.