Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Премьер-министр Великобритании имеет больше денег, чем король Чарльз arrow

Премьер-министр Великобритании имеет больше денег, чем король Чарльз

18 мая 2024 07:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал богаче короля Чарльза.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и король Чарльз ІІІ. Фото: instagram.com/theroyalfamily
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Состояние премьер-министра Риши Сунака и его супруги Акшаты выросло на 120 миллионов фунтов стерлингов в год. Теперь он богаче даже короля Чарльза.

Об этом пишет The Times.

Читайте также:

Премьер министр Великобритании — богаче короля

В настоящее время состояние короля Чарльза выросло на 10 миллионов фунтов стерлингов до 610 миллионов фунтов стерлингов в год. Он стал богаче его покойной матери Елизаветы II, которая имела 370 миллионов фунтов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Однако, у премьер-министра Риши Сунака теперь денег больше — 651 миллион фунтов стерлингов. Основная причина увеличения дохода — это акции Акшаты Мурти в ИТ-компании отца-миллиардера. За год ее акции выросли в цене на 108,8 миллионов фунтов стерлингов и составили почти 590 миллионов фунтов стерлингов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Rishi Sunak (@rishisunakmp)

Впрочем, список британских миллиардеров сократилось — всего 165. Это связано с эмиграцией в другие страны. Согласно новым данным, совокупное состояние списка 350 самых богатых людей и семей Великобритании составляет 795,36 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, королевская семья поделилась теплыми фото из семейного архива. Также королева Камилла призналась, в каком состоянии онкоболен король Чарльз.

миллионеры
деньги
политики
Риши Сунак
король Чарльз ІІІ
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников