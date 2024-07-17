Премія Еммі-2024 оголосила всіх номінантів

Премія Еммі-2024 оголосила номінантів — "Корона" від Netflix не серед лідерів
Американська телевізійна академія оголосила номінантів на 76-ї премії "Еммі". Лідером за номінаціями став історично-драматичний мінісеріал "Сьоґун" від FX.
Про це повідомляє Variety.
Номінанти премії "Еммі-2024"
Драма "Сьоґун", знята за однойменною книгою Джеймса Клавелла, претендує на 25 статуеток. На другому місці розташувався "Ведмідь", якого висунули у 23 категоріях, що стало рекордом для комедійних серіалів. Трійку лідерів замикає "Вбивства в одному будинку" з 21 номінацією.
Щодо серіалу "Корона" від Netflix, який випустив останні епізоди, то за кількістю номінацій (18) він посідає п’яту сходинку. У "Ранкового шоу" з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун 16 номінацій. Імена лауреатів стануть відомі 16 вересня.
Найкращий комедійний серіал
- "Початкова школа "Ебботт"
- "Ведмідь"
- "Стримай свій ентузіазм"
- "Хитрощі"
- "Вбивства в одному будинку"
- "Палм-Рояль"
- "Пси резервації"
- "Чим ми зайняті в тіні"
Найкраща акторка у комедійному серіалі
- Кінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")
- Айо Едебірі ("Ведмідь")
- Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")
- Мая Рудольф ("Жінка при грошах")
- Джин Смарт ("Хитрощі")
- Крістен Віг ("Палм-Рояль")
Найкращий актор у комедійному серіалі
- Метт Беррі ("Чим ми зайняті в тіні")
- Ларрі Девід ("Стримай свій ентузіазм")
- Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
- Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
- Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
Найкращий мінісеріал або телефільм
- "Оленя"
- "Фарго" (п’ятий сезон)
- "Уроки хімії"
- "Ріплі"
- "Справжній детектив: Країна ночі"
Найкраща акторка у мінісеріалі чи телефільмі
- Джоді Фостер ("Справжній детектив: Країна ночі")
- Брі Ларсон ("Уроки хімії")
- Джуно Темпл ("Фарго", п'ятий сезон)
- Софія Вергара ("Грисельда")
- Наомі Воттс ("Ворожнеча")
Найкращий актор у мінісеріалі чи телефільмі
- Метт Бомер ("Подорожні")
- Річард Гедд ("Оленя")
- Джон Гемм ("Фарго", п'ятий сезон)
- Том Голландер ("Ворожнеча")
- Ендрю Скотт ("Ріплі")
Найкращий драматичний серіал
- "Корона"
- "Фолаут"
- "Позолочене століття"
- "Ранкове шоу"
- "Містер і місіс Сміт"
- "Сьоґун"
- "Повільні коні"
- "Завдання трьох тіл"
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
- Кері Кун ("Позолочене століття")
- Мая Ерскін ("Містер і місіс Сміт")
- Анна Саваї ("Сьоґун")
- Імельда Стонтон ("Корона")
- Різ Візерспун ("Ранкове шоу")
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Ідріс Ельба ("Захоплений рейс")
- Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")
- Волтон Гоґґінс ("Фолаут")
- Гері Олдман ("Повільні коні")
- Хіроюкі Санада ("Сьоґун")
- Домінік Вест ("Корона")
Нагадаємо, раніше ми писали, як актори з серіалу "Всі жінки — відьми" відреагували на смерть Шеннен Догерті. Також ми розповідали, що в голлівудської акторки Дженніфер Еністон з'явиться екранний батько у серіалі "Ранкове шоу".
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