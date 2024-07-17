Премія Еммі-2024 оголосила всіх номінантів

Зйомки серіалу "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix

Американська телевізійна академія оголосила номінантів на 76-ї премії "Еммі". Лідером за номінаціями став історично-драматичний мінісеріал "Сьоґун" від FX.

Про це повідомляє Variety.

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Драма "Сьоґун", знята за однойменною книгою Джеймса Клавелла, претендує на 25 статуеток. На другому місці розташувався "Ведмідь", якого висунули у 23 категоріях, що стало рекордом для комедійних серіалів. Трійку лідерів замикає "Вбивства в одному будинку" з 21 номінацією.

Щодо серіалу "Корона" від Netflix, який випустив останні епізоди, то за кількістю номінацій (18) він посідає п’яту сходинку. У "Ранкового шоу" з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун 16 номінацій. Імена лауреатів стануть відомі 16 вересня.

Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа "Ебботт"

"Ведмідь"

"Стримай свій ентузіазм"

"Хитрощі"

"Вбивства в одному будинку"

"Палм-Рояль"

"Пси резервації"

"Чим ми зайняті в тіні"

Найкраща акторка у комедійному серіалі

Кінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")

Айо Едебірі ("Ведмідь")

Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")

Мая Рудольф ("Жінка при грошах")

Джин Смарт ("Хитрощі")

Крістен Віг ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у комедійному серіалі

Метт Беррі ("Чим ми зайняті в тіні")

Ларрі Девід ("Стримай свій ентузіазм")

Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")

Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")

Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкращий мінісеріал або телефільм

"Оленя"

"Фарго" (п’ятий сезон)

"Уроки хімії"

"Ріплі"

"Справжній детектив: Країна ночі"

Найкраща акторка у мінісеріалі чи телефільмі

Джоді Фостер ("Справжній детектив: Країна ночі")

Брі Ларсон ("Уроки хімії")

Джуно Темпл ("Фарго", п'ятий сезон)

Софія Вергара ("Грисельда")

Наомі Воттс ("Ворожнеча")

Найкращий актор у мінісеріалі чи телефільмі

Метт Бомер ("Подорожні")

Річард Гедд ("Оленя")

Джон Гемм ("Фарго", п'ятий сезон)

Том Голландер ("Ворожнеча")

Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкращий драматичний серіал

"Корона"

"Фолаут"

"Позолочене століття"

"Ранкове шоу"

"Містер і місіс Сміт"

"Сьоґун"

"Повільні коні"

"Завдання трьох тіл"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")

Кері Кун ("Позолочене століття")

Мая Ерскін ("Містер і місіс Сміт")

Анна Саваї ("Сьоґун")

Імельда Стонтон ("Корона")

Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкращий актор у драматичному серіалі

Ідріс Ельба ("Захоплений рейс")

Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")

Волтон Гоґґінс ("Фолаут")

Гері Олдман ("Повільні коні")

Хіроюкі Санада ("Сьоґун")

Домінік Вест ("Корона")

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