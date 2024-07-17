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Премія Еммі-2024 оголосила номінантів — "Корона" від Netflix не серед лідерів

17 липня 2024 22:47
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Премія Еммі-2024 оголосила всіх номінантів
Зйомки серіалу "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Американська телевізійна академія оголосила номінантів на 76-ї премії "Еммі". Лідером за номінаціями став історично-драматичний мінісеріал "Сьоґун" від FX. 

Про це повідомляє Variety.

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Драма "Сьоґун", знята за однойменною книгою Джеймса Клавелла, претендує на 25 статуеток. На другому місці розташувався "Ведмідь", якого висунули у 23 категоріях, що стало рекордом для комедійних серіалів. Трійку лідерів замикає "Вбивства в одному будинку" з 21 номінацією.

Щодо серіалу "Корона" від Netflix, який випустив останні епізоди, то за кількістю номінацій (18) він посідає п’яту сходинку. У "Ранкового шоу" з Дженніфер Еністон та Різ Візерспун 16 номінацій. Імена лауреатів стануть відомі 16 вересня. 

Найкращий комедійний серіал

  • "Початкова школа "Ебботт"
  • "Ведмідь"
  • "Стримай свій ентузіазм"
  • "Хитрощі"
  • "Вбивства в одному будинку"
  • "Палм-Рояль"
  • "Пси резервації"
  • "Чим ми зайняті в тіні"

Найкраща акторка у комедійному серіалі

  • Кінта Брансон ("Початкова школа "Ебботт")
  • Айо Едебірі ("Ведмідь")
  • Селена Гомес ("Вбивства в одному будинку")
  • Мая Рудольф ("Жінка при грошах")
  • Джин Смарт ("Хитрощі")
  • Крістен Віг ("Палм-Рояль")

Найкращий актор у комедійному серіалі

  • Метт Беррі ("Чим ми зайняті в тіні")
  • Ларрі Девід ("Стримай свій ентузіазм")
  • Стів Мартін ("Вбивства в одному будинку")
  • Мартін Шорт ("Вбивства в одному будинку")
  • Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Найкращий мінісеріал або телефільм

  • "Оленя"
  • "Фарго" (п’ятий сезон)
  • "Уроки хімії"
  • "Ріплі"
  • "Справжній детектив: Країна ночі"

Найкраща акторка у мінісеріалі чи телефільмі

  • Джоді Фостер ("Справжній детектив: Країна ночі")
  • Брі Ларсон ("Уроки хімії")
  • Джуно Темпл ("Фарго", п'ятий сезон)
  • Софія Вергара ("Грисельда")
  • Наомі Воттс ("Ворожнеча")

Найкращий актор у мінісеріалі чи телефільмі

  • Метт Бомер ("Подорожні")
  • Річард Гедд ("Оленя")
  • Джон Гемм ("Фарго", п'ятий сезон)
  • Том Голландер ("Ворожнеча")
  • Ендрю Скотт ("Ріплі")

Найкращий драматичний серіал

  • "Корона"
  • "Фолаут"
  • "Позолочене століття"
  • "Ранкове шоу"
  • "Містер і місіс Сміт"
  • "Сьоґун"
  • "Повільні коні"
  • "Завдання трьох тіл"

Найкраща акторка у драматичному серіалі

  • Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу")
  • Кері Кун ("Позолочене століття")
  • Мая Ерскін ("Містер і місіс Сміт")
  • Анна Саваї ("Сьоґун")
  • Імельда Стонтон ("Корона")
  • Різ Візерспун ("Ранкове шоу")

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Ідріс Ельба ("Захоплений рейс")
  • Дональд Гловер ("Містер і місіс Сміт")
  • Волтон Гоґґінс ("Фолаут")
  • Гері Олдман ("Повільні коні")
  • Хіроюкі Санада ("Сьоґун")
  • Домінік Вест ("Корона")

Нагадаємо, раніше ми писали, як актори з серіалу "Всі жінки — відьми" відреагували на смерть Шеннен Догерті. Також ми розповідали, що в голлівудської акторки Дженніфер Еністон з'явиться екранний батько у серіалі "Ранкове шоу".

премія серіал Голлівуд Еммі

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