Премия Эмми-2024 объявила всех номинантов

Премия Эмми-2024 объявила номинантов — "Корона" от Netflix не среди лидеров
Американская телевизионная академия объявила номинантов на 76-й премии "Эмми". Лидером по номинациям стал историко-драматический мини-сериал "Сегун" от FX.
Об этом сообщает Variety.
Номинанты премии "Эмми-2024"
Драма "Сегун", снятая по одноименной книге Джеймса Клавелла, претендует на 25 статуэток. На втором месте расположился "Медведь", выдвинутый в 23 категориях, что стало рекордом для комедийных сериалов. Тройку лидеров замыкает "Убийства в одном доме" с 21 номинацией.
Что касается сериала "Корона" от Netflix, выпустившего последние эпизоды, то по количеству номинаций (18) он занимает пятое место. У "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — 16 номинаций. Имена лауреатов станут известны 16 сентября.
Лучший комедийный сериал
- "Начальная школа "Эбботт""
- "Медведь"
- "Сдержи свой энтузиазм"
- "Уловки"
- "Убийства в одном доме"
- "Палм-Рояль"
- "Псы резервации"
- "Чем мы заняты в тени"
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт"")
- Айо Эдебири ("Медведь")
- Селена Гомес ("Убийства в одном доме")
- Мая Рудольф ("Женщина при деньгах")
- Джин Смарт ("Уловки")
- Кристен Виг ("Палм-Рояль")
Лучший актер в комедийном сериале
- Мэтт Берри ("Чем мы заняты в тени")
- Ларри Дэвид ("Сдержи свой энтузиазм")
- Стив Мартин ("Убийства в одном доме")
- Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучший мини-сериал или телефильм
- "Оленя"
- "Фарго" (пятый сезон)
- "Уроки химии"
- "Рипли"
- "Настоящий детектив: Страна ночи"
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Страна ночи")
- Бри Ларсон ("Уроки химии")
- Джуно Темпл ("Фарго", пятый сезон)
- София Вергара ("Грисельда")
- Наоми Уоттс ("Вражда")
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Мэтт Бомер ("Попутчики")
- Ричард Гедд ("Олень")
- Джон Хэмм ("Фарго", пятый сезон)
- Том Холландер ("Вражда")
- Эндрю Скотт ("Рипли")
Лучший драматический сериал
- "Корона"
- "Фолаут"
- "Позолоченный век"
- "Утреннее шоу"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Сегун"
- "Медленные лошади"
- "Задача трех тел"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
- Кэри Кун ("Позолоченный век")
- Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")
- Анна Саваи ("Сегун")
- Имельда Стонтон ("Корона")
- Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")
Лучший актер в драматическом сериале
- Идрис Эльба ("Увлеченный рейс")
- Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")
- Уолтон Хоггинс ("Фолаут")
- Гэри Олдман ("Медленные лошади")
- Хироюки Санада ("Сегун")
- Доминик Уэст ("Корона")
Напомним, ранее мы писали, как актеры из сериала "Все женщины — ведьмы" отреагировали на смерть Шеннен Доэрти. Также мы рассказывали, что у голливудской актрисы Дженнифер Энистон появится экранный отец в сериале "Утреннее шоу".
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