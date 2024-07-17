Премия Эмми-2024 объявила всех номинантов

Съемки сериала "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix

Американская телевизионная академия объявила номинантов на 76-й премии "Эмми". Лидером по номинациям стал историко-драматический мини-сериал "Сегун" от FX.

Об этом сообщает Variety.

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Драма "Сегун", снятая по одноименной книге Джеймса Клавелла, претендует на 25 статуэток. На втором месте расположился "Медведь", выдвинутый в 23 категориях, что стало рекордом для комедийных сериалов. Тройку лидеров замыкает "Убийства в одном доме" с 21 номинацией.

Что касается сериала "Корона" от Netflix, выпустившего последние эпизоды, то по количеству номинаций (18) он занимает пятое место. У "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — 16 номинаций. Имена лауреатов станут известны 16 сентября.

Лучший комедийный сериал

"Начальная школа "Эбботт""

"Медведь"

"Сдержи свой энтузиазм"

"Уловки"

"Убийства в одном доме"

"Палм-Рояль"

"Псы резервации"

"Чем мы заняты в тени"

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт"")

Айо Эдебири ("Медведь")

Селена Гомес ("Убийства в одном доме")

Мая Рудольф ("Женщина при деньгах")

Джин Смарт ("Уловки")

Кристен Виг ("Палм-Рояль")

Лучший актер в комедийном сериале

Мэтт Берри ("Чем мы заняты в тени")

Ларри Дэвид ("Сдержи свой энтузиазм")

Стив Мартин ("Убийства в одном доме")

Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучший мини-сериал или телефильм

"Оленя"

"Фарго" (пятый сезон)

"Уроки химии"

"Рипли"

"Настоящий детектив: Страна ночи"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Страна ночи")

Бри Ларсон ("Уроки химии")

Джуно Темпл ("Фарго", пятый сезон)

София Вергара ("Грисельда")

Наоми Уоттс ("Вражда")

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Мэтт Бомер ("Попутчики")

Ричард Гедд ("Олень")

Джон Хэмм ("Фарго", пятый сезон)

Том Холландер ("Вражда")

Эндрю Скотт ("Рипли")

Лучший драматический сериал

"Корона"

"Фолаут"

"Позолоченный век"

"Утреннее шоу"

"Мистер и миссис Смит"

"Сегун"

"Медленные лошади"

"Задача трех тел"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")

Кэри Кун ("Позолоченный век")

Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")

Анна Саваи ("Сегун")

Имельда Стонтон ("Корона")

Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Лучший актер в драматическом сериале

Идрис Эльба ("Увлеченный рейс")

Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")

Уолтон Хоггинс ("Фолаут")

Гэри Олдман ("Медленные лошади")

Хироюки Санада ("Сегун")

Доминик Уэст ("Корона")

Напомним, ранее мы писали, как актеры из сериала "Все женщины — ведьмы" отреагировали на смерть Шеннен Доэрти. Также мы рассказывали, что у голливудской актрисы Дженнифер Энистон появится экранный отец в сериале "Утреннее шоу".