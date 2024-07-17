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Премия Эмми-2024 объявила номинантов — "Корона" от Netflix не среди лидеров

17 июля 2024 22:47
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Премия Эмми-2024 объявила всех номинантов
Съемки сериала "Корона". Фото: Instagram/thecrownnetflix
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Американская телевизионная академия объявила номинантов на 76-й премии "Эмми". Лидером по номинациям стал историко-драматический мини-сериал "Сегун" от FX.

Об этом сообщает Variety.

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Драма "Сегун", снятая по одноименной книге Джеймса Клавелла, претендует на 25 статуэток. На втором месте расположился "Медведь", выдвинутый в 23 категориях, что стало рекордом для комедийных сериалов. Тройку лидеров замыкает "Убийства в одном доме" с 21 номинацией.

Что касается сериала "Корона" от Netflix, выпустившего последние эпизоды, то по количеству номинаций (18) он занимает пятое место. У "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — 16 номинаций. Имена лауреатов станут известны 16 сентября.

Лучший комедийный сериал

  • "Начальная школа "Эбботт""
  • "Медведь"
  • "Сдержи свой энтузиазм"
  • "Уловки"
  • "Убийства в одном доме"
  • "Палм-Рояль"
  • "Псы резервации"
  • "Чем мы заняты в тени"

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт"")
  • Айо Эдебири ("Медведь")
  • Селена Гомес ("Убийства в одном доме")
  • Мая Рудольф ("Женщина при деньгах")
  • Джин Смарт ("Уловки")
  • Кристен Виг ("Палм-Рояль")

Лучший актер в комедийном сериале

  • Мэтт Берри ("Чем мы заняты в тени")
  • Ларри Дэвид ("Сдержи свой энтузиазм")
  • Стив Мартин ("Убийства в одном доме")
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном доме")
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучший мини-сериал или телефильм

  • "Оленя"
  • "Фарго" (пятый сезон)
  • "Уроки химии"
  • "Рипли"
  • "Настоящий детектив: Страна ночи"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Джоди Фостер ("Настоящий детектив: Страна ночи")
  • Бри Ларсон ("Уроки химии")
  • Джуно Темпл ("Фарго", пятый сезон)
  • София Вергара ("Грисельда")
  • Наоми Уоттс ("Вражда")

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

  • Мэтт Бомер ("Попутчики")
  • Ричард Гедд ("Олень")
  • Джон Хэмм ("Фарго", пятый сезон)
  • Том Холландер ("Вражда")
  • Эндрю Скотт ("Рипли")

Лучший драматический сериал

  • "Корона"
  • "Фолаут"
  • "Позолоченный век"
  • "Утреннее шоу"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Сегун"
  • "Медленные лошади"
  • "Задача трех тел"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу")
  • Кэри Кун ("Позолоченный век")
  • Майя Эрскин ("Мистер и миссис Смит")
  • Анна Саваи ("Сегун")
  • Имельда Стонтон ("Корона")
  • Риз Уизерспун ("Утреннее шоу")

Лучший актер в драматическом сериале

  • Идрис Эльба ("Увлеченный рейс")
  • Дональд Гловер ("Мистер и миссис Смит")
  • Уолтон Хоггинс ("Фолаут")
  • Гэри Олдман ("Медленные лошади")
  • Хироюки Санада ("Сегун")
  • Доминик Уэст ("Корона")

Напомним, ранее мы писали, как актеры из сериала "Все женщины — ведьмы" отреагировали на смерть Шеннен Доэрти. Также мы рассказывали, что у голливудской актрисы Дженнифер Энистон появится экранный отец в сериале "Утреннее шоу".

премия сериал Голливуд Эмми

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