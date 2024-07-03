Дженніфер Еністон знайшли екранного батька в серіалі "Ранкове шоу"

Акторка Дженніфер Еністон в серіалі "Ранкове шоу". Фото: Instagram/themorningshow

З’являються нові подробиці майбутнього четвертого сезону популярного серіалу "Ранкове шоу" від платформи Apple+. В нових епізодах з’явиться новий персонаж, а саме батько героїні Дженніфер Еністон, телеведучої Алекс Леві.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Оскароносний британський актор Джеремі Айронс, якому у вересні виповниться 76 років, перевтілиться на екранах в Мартіна Леві. В попередніх 30 епізодах батько героїні Дженніфер Еністон не з'являвся. Фільмографія в Айронса солідна. Останні його проєкти — "Ліга справедливості Зака Снайдера", "Дім Ґуччі" та "Бджоляр".

Джеремі Айронс з'явиться на екрані разом із Різ Візерспун, Біллі Крудапом, Марком Дюплассом, Нестором Карбонеллом, Маріон Котіяр та іншими зірками. А ось американську акторку Джуліанна Маргуліс, яка зіграла одну з ключових ролей в попередніх сезонах, глядачі не побачать.

Акторка Джуліанна Маргуліс не з'явиться в новому сезоні серіалу "Ранкове шоу". Фото: Instagram/themorningshow

"Ранкове шоу" частково засноване на книзі журналіста The New York Times Браяна Стелтера. Перший сезон серіалу вийшов у 2019 році.

Шоу отримало безліч нагород, серед яких премії "Еммі". Останній, третій сезон, збільшив кількість глядачів серіалу. "Ранкове шоу" став серіалом з найбільшою кількістю номінацій на 29-й щорічній церемонії вручення нагород Асоціації критиків.

Нагадаємо, раніше ми писали, в якій країні знімають другий сезон серіалу "Венздей" від стрімінгової платформи Netflix. Також ми розповідали, що в стримінговому сервісі HBO оголосили ім'я режисера, який зніматиме серіал про всесвіт Гаррі Поттера.