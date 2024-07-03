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В Дженніфер Еністон з'явиться екранний батько у серіалі "Ранкове шоу" — хто він

3 липня 2024 06:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Дженніфер Еністон знайшли екранного батька в серіалі "Ранкове шоу"
Акторка Дженніфер Еністон в серіалі "Ранкове шоу". Фото: Instagram/themorningshow
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

З’являються нові подробиці майбутнього четвертого сезону популярного серіалу "Ранкове шоу" від платформи Apple+. В нових епізодах з’явиться новий персонаж, а саме батько героїні Дженніфер Еністон, телеведучої Алекс Леві. 

Про це повідомляє видання Deadline.

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Оскароносний британський актор Джеремі Айронс, якому у вересні виповниться 76 років, перевтілиться на екранах в Мартіна Леві. В попередніх 30 епізодах батько героїні Дженніфер Еністон не з'являвся.  Фільмографія в Айронса солідна. Останні його проєкти — "Ліга справедливості Зака Снайдера", "Дім Ґуччі" та "Бджоляр".

Джеремі Айронс з'явиться на екрані разом із Різ Візерспун, Біллі Крудапом, Марком Дюплассом, Нестором Карбонеллом, Маріон Котіяр та іншими зірками. А ось американську акторку Джуліанна Маргуліс, яка зіграла одну з ключових ролей в попередніх сезонах, глядачі не побачать. 

Джуліанна Маргуліс в серіалі "Ранкове шоу"
Акторка Джуліанна Маргуліс не з'явиться в новому сезоні серіалу "Ранкове шоу". Фото: Instagram/themorningshow

"Ранкове шоу" частково засноване на книзі журналіста The New York Times Браяна Стелтера. Перший сезон серіалу вийшов у 2019 році. 

Шоу отримало безліч нагород, серед яких премії  "Еммі". Останній, третій сезон, збільшив кількість глядачів серіалу. "Ранкове шоу" став серіалом з найбільшою кількістю номінацій на 29-й щорічній церемонії вручення нагород Асоціації критиків.

Нагадаємо, раніше ми писали, в якій країні знімають другий сезон серіалу "Венздей" від стрімінгової платформи Netflix. Також ми розповідали, що в стримінговому сервісі HBO оголосили ім'я режисера, який зніматиме серіал про всесвіт Гаррі Поттера.

серіал Дженіфер Еністон актори закордонні зірки

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