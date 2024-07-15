Колеги Шеннен Догерті з серіалу Зачаровані відреагували на її смерть

Вона народилась зіркою — актори з фільму "Зачаровані" відреагували на смерть Шеннен Догерті
Американська акторка Шеннен Догерті, яка здобула популярність завдяки серіалу "Зачаровані", нещодавно померла від раку. Її колеги по франшизі висловили сум через втрату.
Про це пише People.
Колеги Шеннен Догерті сумують за нею
Акторка Шеннен Догерті померла 13 липня після тривалої боротьби з раком. Їй було 53 роки. Колеги зірки по серіалу "Зачарованих" надзвичайно засмучені втратою.
Роуз Макговен, яка прийшла в шоу після того, як Догерті пішла наприкінці третього сезону, поділилась щирими спогадами про неї.
"У неї було серце лева. Пристрасть до ремесла часто помилково приймають за проблему. Шеннен була пристрастю. Я зустріла її в 90-х і була вражена. По-справжньому пізнати її в більш пізньому віці — прекрасний дар. Ця жінка боролася за життя. Шеннен знала, як стати зіркою, тому що вона була нею з дитинства. Її трудова етика надихала до самого кінця. Величезна любов Шеннен до режисури, акторства, Голлі, її друзів, батьків, собаки та улюблених шанувальників була легендарною...", — зазначила Роуз.
Висловив співчуття і Браян Краузе, який зіграв Лео Вайетта в серіалі. Він згадує про Шеннон, як про надзвичайно сильну особистість.
"Ти показала мені, що таке сила. Ти навчила мене бути безстрашним і жити з метою. Знати свою цінність і залишатися рішучим. Вічно коханий! По-справжньому вбитий горем", — написав він.
Тед Кінг, який зіграв у першому сезоні серіалу роль коханого Догерті Енді Трюдо, поділився спогадами про спільну роботу з акторкою.
"Ми створили особливу телевізійну пару на століття. Моє серце з вашою родиною. Спочивай з миром, Шеннен, спочивай з миром", — йдеться у дописі.
Натомість Мілано журналістам розповіла, що мала складні стосунки з Догерті, хоча і поважала її.
"Не секрет, що у нас з Шеннен були складні стосунки, але в основі їх лежала людина, яку я глибоко поважала і перед якою благоговіла. Вона була талановитою акторкою, коханою багатьма, і світ став меншим без неї. Мої співчуття всім, хто любив її", — розповіла вона.
Нагадаємо, Шеннен Догерті готувалась до смерті. Також вона планувала відсудити аліменти в колишнього чоловіка.
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