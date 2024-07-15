Колеги Шеннен Догерті з серіалу Зачаровані відреагували на її смерть

Серіал "Зачаровані". Фото: скриншот

Американська акторка Шеннен Догерті, яка здобула популярність завдяки серіалу "Зачаровані", нещодавно померла від раку. Її колеги по франшизі висловили сум через втрату.

Про це пише People.

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Колеги Шеннен Догерті сумують за нею

Акторка Шеннен Догерті померла 13 липня після тривалої боротьби з раком. Їй було 53 роки. Колеги зірки по серіалу "Зачарованих" надзвичайно засмучені втратою.

Роуз Макговен, яка прийшла в шоу після того, як Догерті пішла наприкінці третього сезону, поділилась щирими спогадами про неї.

"У неї було серце лева. Пристрасть до ремесла часто помилково приймають за проблему. Шеннен була пристрастю. Я зустріла її в 90-х і була вражена. По-справжньому пізнати її в більш пізньому віці — прекрасний дар. Ця жінка боролася за життя. Шеннен знала, як стати зіркою, тому що вона була нею з дитинства. Її трудова етика надихала до самого кінця. Величезна любов Шеннен до режисури, акторства, Голлі, її друзів, батьків, собаки та улюблених шанувальників була легендарною...", — зазначила Роуз.

Висловив співчуття і Браян Краузе, який зіграв Лео Вайетта в серіалі. Він згадує про Шеннон, як про надзвичайно сильну особистість.

"Ти показала мені, що таке сила. Ти навчила мене бути безстрашним і жити з метою. Знати свою цінність і залишатися рішучим. Вічно коханий! По-справжньому вбитий горем", — написав він.

Тед Кінг, який зіграв у першому сезоні серіалу роль коханого Догерті Енді Трюдо, поділився спогадами про спільну роботу з акторкою.

"Ми створили особливу телевізійну пару на століття. Моє серце з вашою родиною. Спочивай з миром, Шеннен, спочивай з миром", — йдеться у дописі.

Натомість Мілано журналістам розповіла, що мала складні стосунки з Догерті, хоча і поважала її.

"Не секрет, що у нас з Шеннен були складні стосунки, але в основі їх лежала людина, яку я глибоко поважала і перед якою благоговіла. Вона була талановитою акторкою, коханою багатьма, і світ став меншим без неї. Мої співчуття всім, хто любив її", — розповіла вона.

Нагадаємо, Шеннен Догерті готувалась до смерті. Також вона планувала відсудити аліменти в колишнього чоловіка.