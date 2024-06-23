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Прийшли в гості до "Фьодорича" — поранений Віктор Розовий показався у Межигір'ї

23 червня 2024 13:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Віктор Розовий у Межигір'ї — як відновлюється артист
Комік та військовий Віктор Розовий. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий під час реабілітації після важкого поранення показався у парку Межигір'я. Попри пережите, актор не втрачає почуття гумору.

Відповідними фото він поділився у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Віктор Розовий відновлюється після поранення

Комік та військовий нарешті показався шанувальникам після важкого поранення не у лікарняному ліжку. Вихідними Розовий разом зі своїми друзями вирушив на прогулянку відомим парком "Межигір'я", який раніше був резиденцією колишнього президента Віктора Януковича.

"Прийшли в гості, а Фьодорича нема", — підписав фото захисник.

Прийшли в гості до "Фьодорича" — поранений Віктор Розовий показався у Межигір'ї - фото 1
Комік та військовий Віктор Розовий з друзями. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Артист не втрачає почуття гумору, навіть попри те, що міг загинути на війні. Розовий поділився відео, на якому він прогулюється парком під похоронний марш та сміється із жартів друзів. Хлопці поспілкувалися зі страусом голосом колишнього президента Віктора Януковича.

"Ти думав, в Ростові буде краще. Де там!" — посміялися вони.

Прийшли в гості до "Фьодорича" — поранений Віктор Розовий показався у Межигір'ї - фото 2
Комік та військовий Віктор Розовий з друзями. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/
Прийшли в гості до "Фьодорича" — поранений Віктор Розовий показався у Межигір'ї - фото 3
Публікація коміка та військового Віктора Розового. Фото:instagram.com/viktor_rozovyi/

Раніше ми писали про те, як новий "Холостяк" Олександр Терен втратив кінцівки на фронті. А також комік та військовий Віктор Розовий вперше після поранення показався на кріслі колісному.

Київ
тварини
зоопарк
Межигір'я
українські зірки
поранення
Віктор Розовий

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