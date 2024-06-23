Виктор Розовый в Межигорье – как восстанавливается артист

Пришли в гости к "Федорычу" — раненый Виктор Розовый показался в Межигорье
Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый во время реабилитации после тяжелого ранения показался в Межигорье. Несмотря на пережитое, актер не теряет чувство юмора.
Соответствующими фото он поделился в Stories на своей странице Instagram.
Виктор Розовый восстанавливается после ранения
Комик и военный наконец показался поклонникам после тяжелого ранения не в больничной койке. В выходные Розовый вместе со своими друзьями отправился на прогулку по известному парку "Межигорье", который ранее был резиденцией бывшего президента Виктора Януковича.
"Пришли в гости, а Федорыча нет", — подписал фото защитник.
Артист не теряет чувства юмора, даже несмотря на то, что мог погибнуть на войне. Розовый поделился видео, на котором он прогуливается по парку под похоронный марш и смеется над шутками друзей. Ребята пообщались со страусом голосом бывшего президента Виктора Януковича.
"Ты думал, в Ростове будет лучше. Не тут-то было!" — посмеялись они.
Раньше мы писали о том, как новый "Холостяк" Александр Терен потерял конечности на фронте. А также комик и военный Виктор Розовый впервые после ранения показался в кресле-коляске.
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