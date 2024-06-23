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Пришли в гости к "Федорычу" — раненый Виктор Розовый показался в Межигорье

23 июня 2024 13:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Виктор Розовый в Межигорье – как восстанавливается артист
Комик и военный Виктор Розовый. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый во время реабилитации после тяжелого ранения показался в Межигорье. Несмотря на пережитое, актер не теряет чувство юмора.

Соответствующими фото он поделился в Stories на своей странице Instagram.

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Комик и военный наконец показался поклонникам после тяжелого ранения не в больничной койке. В выходные Розовый вместе со своими друзьями отправился на прогулку по известному парку "Межигорье", который ранее был резиденцией бывшего президента Виктора Януковича.

"Пришли в гости, а Федорыча нет", — подписал фото защитник.

Пришли в гости к "Федорычу" - раненый Виктор Розовый показался в Межигорье - фото 1
Комик и военный Виктор Розовый с друзьями. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Артист не теряет чувства юмора, даже несмотря на то, что мог погибнуть на войне. Розовый поделился видео, на котором он прогуливается по парку под похоронный марш и смеется над шутками друзей. Ребята пообщались со страусом голосом бывшего президента Виктора Януковича.

"Ты думал, в Ростове будет лучше. Не тут-то было!" — посмеялись они.

Пришли в гости к "Федорычу" - раненый Виктор Розовый показался в Межигорье - фото 2
Комик и военный Виктор Розовый с друзьями. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/
Пришли в гости к "Федорычу" - раненый Виктор Розовый показался в Межигорье - фото 3
Публикация комика и военного Виктора Розового. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Раньше мы писали о том, как новый "Холостяк" Александр Терен потерял конечности на фронте. А также комик и военный Виктор Розовый впервые после ранения показался в кресле-коляске.

Киев
животные
зоопарк
Межигорье
украинские звезды
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Виктор Розовый

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