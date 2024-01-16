Поклонники Кайли Дженнер в восторге от ее новых-старых волос

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер поделилась фотографией, на которой у нее розовые волосы. Вероятно, звезда вернула себе яркий стиль, который был у нее раньше.

Звезда выложила пост в instagram.

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Кайли Дженнер снова с розовыми волосами

Американская бизнес-вумен Кайли Дженнер поделилась фото, на которой у нее розовые волосы.

У нее была такая прическа в 2015-16 годах. Звезда, вероятно, решила напомнить о прошлом подписчикам или действительно опять покрасилась в розовый.

"Привет, помнишь меня?" — подписала пост звезда.

Кайли Дженнер с розовыми волосами. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер с розовыми волосами. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Поклонники довольны розовыми волосами Кайли Дженнер

Подписчики звезды живо отреагировали на ее новый пост. Они очень хотели бы, чтобы Кайли снова стала розового оттенка.

Король Кайли вернулся?

Это выглядит очень "Кайли из 2016", ты возвращаешься к своей эре короля Кайли?

У нас никогда не было 2 сезона "Жизнь Кайли"...

Я одержим розовыми волосами на тебе.

На этот раз было удивительно.

Ранее Тимоти Шаламе рассказал, действительно ли Кайли Дженнер запретила ему фотографироваться с Селеной.

Также Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета.