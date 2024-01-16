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Поклонники Кайли Дженнер в восторге от ее новых-старых волос

16 января 2024 21:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Поклонники Кайли Дженнер в восторге от ее новых-старых волос
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Кайли Дженнер поделилась фотографией, на которой у нее розовые волосы. Вероятно, звезда вернула себе яркий стиль, который был у нее раньше.

Звезда выложила пост в instagram.

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Кайли Дженнер снова с розовыми волосами

Американская бизнес-вумен Кайли Дженнер поделилась фото, на которой у нее розовые волосы.

У нее была такая прическа в 2015-16 годах. Звезда, вероятно, решила напомнить о прошлом подписчикам или действительно опять покрасилась в розовый.

"Привет, помнишь меня?" — подписала пост звезда.

Кайли Дженнер с розовыми волосами. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер с розовыми волосами. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер с розовыми волосами. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер с розовыми волосами. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Поклонники довольны розовыми волосами Кайли Дженнер

Подписчики звезды живо отреагировали на ее новый пост. Они очень хотели бы, чтобы Кайли снова стала розового оттенка.

  • Король Кайли вернулся?
  • Это выглядит очень "Кайли из 2016", ты возвращаешься к своей эре короля Кайли?
  • У нас никогда не было 2 сезона "Жизнь Кайли"...
  • Я одержим розовыми волосами на тебе.
  • На этот раз было удивительно.

Ранее Тимоти Шаламе рассказал, действительно ли Кайли Дженнер запретила ему фотографироваться с Селеной.

Также Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета.

США
Кайли Дженнер
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зарубежные звезды
стиль

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