Поклонники Кайли Дженнер в восторге от ее новых-старых волос
Кайли Дженнер поделилась фотографией, на которой у нее розовые волосы. Вероятно, звезда вернула себе яркий стиль, который был у нее раньше.
Звезда выложила пост в instagram.
Кайли Дженнер снова с розовыми волосами
Американская бизнес-вумен Кайли Дженнер поделилась фото, на которой у нее розовые волосы.
У нее была такая прическа в 2015-16 годах. Звезда, вероятно, решила напомнить о прошлом подписчикам или действительно опять покрасилась в розовый.
"Привет, помнишь меня?" — подписала пост звезда.
Поклонники довольны розовыми волосами Кайли Дженнер
Подписчики звезды живо отреагировали на ее новый пост. Они очень хотели бы, чтобы Кайли снова стала розового оттенка.
- Король Кайли вернулся?
- Это выглядит очень "Кайли из 2016", ты возвращаешься к своей эре короля Кайли?
- У нас никогда не было 2 сезона "Жизнь Кайли"...
- Я одержим розовыми волосами на тебе.
- На этот раз было удивительно.
Ранее Тимоти Шаламе рассказал, действительно ли Кайли Дженнер запретила ему фотографироваться с Селеной.
Также Кайли Дженнер нарядилась в золотое платье для семейного банкета.
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