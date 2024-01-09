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Тімоті Шаламе розповів, чи дійсно Кайлі Дженнер заборонила йому фотографуватись з Селеною

9 січня 2024 16:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тімоті Шаламе розповів, чи дійсно Кайлі Дженнер заборонила йому фотографуватись з Селеною
Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер. Фото: CHRISTOPHER POLK/GOLDEN GLOBES 2024
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Після церемонії "Золотий глобус" з'явились негативні плітки про бізнес-вумен Кайлі Дженнер. Актор Тімоті Шаламе, який зустрічається з нею, висловив свою думку щодо ситуації.

Про це пише TMZ.

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Журналісти підловили акторка Тімоті Шаламе, коли він прогулювався Беверлі-Гіллз. Спочатку він намагався швидко втекти від запитань, проте згодом прокоментував ситуацію.

Під час церемонії "Золотий глобус" пресслужба зазняла відео, як Селена Гомес та її подруга Тейлор Свіфт про щось дуже активно говорили.

У мережі з'явилась інформація, немов вони обговорювали, що Кайлі Дженнер не дозволила Селені сфотографуватись з Тімоті Шаламе, адже вони раніше зустрічались.

Актор натякнув, що все це плітки і не більше. На запитання журналіста "чи круті вони з Селеною" актор відповів "так". Також на тезу, що Кайлі зла дівчина і зневажає його колишню Тімоті Шаламе різко відповів "ні".

Тобто ніякої ворожнечі немає і певно Селена з Тейлор обговорювали щось зовсім інше.

Раніше Тімоті Шаламе пристрастно поцілував Кайлі Дженнер у всіх на очах.

Нагадаємо, хто переміг на "Золотому глобусі-2024".

Також мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі".

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