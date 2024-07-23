Приходько высказалась о вступлении Украины в Евросоюз

Украинская певица Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Известная украинская певица Анастасия Приходько поделилась своим мнением о вступлении Украины в Европейский союз. Звезда уверена, что украинцам будет гораздо лучше в самостоятельной, не интегрированой в Европу стране.

Об этом она заявила на своей странице TikTok .

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Приходько против вступления Украины в Евросоюз

Звезда возмущена тем, что власть выбирает европейский курс, не согласовывая это решение с украинцами. Приходько уверена, что нашей стране следует развиваться отдельно от Европейского союза. Певица опасается, что со вступлением в ЕС наши рабочие места займут европейцы.

"Я против того, чтобы быть в Европейском союзе. Объясню почему. Все эти яхты, заводы, пароходы, которые строились в Европейском Союзе, начнут строиться у нас. Люди начнут приезжать, специалисты, которые разбираются в этом оборудовании. И будут работать у нас, а где будем работать мы?" , — отметила она.

По словам звезды, в ЕС нас ждет существенное поднятие тарифов, большие штрафы, очереди к врачам и бюрократия.

"Меня полностью устраивают мои, которые сейчас в моей стране есть, но еще их выше будут поднимать. Хотя обещали во время войны их не поднимать, но это такое. Я не хочу таких больниц, которые есть в Европейском союзе, потому что я хочу попадать к врачу тогда, когда я хочу, а не ждать неделями в очереди, чтобы мне просто дали рецепт, чтобы я сходила и купила себе анальгин. Я не хочу такой бюрократической истории вроде той, что происходит в Германии. Что надо такие талмуды с собой бумаг носить. И жить по бумагам. И если соседи увидят, что ты прижимаешь мусор в мусорном баке, тебе выпишут штраф в €500. Я не хочу евро вообще, меня очень устраивает моя гривна. Я не хочу сиесты. Я не хочу, чтобы посреди белого дня, когда я хочу что-то купить в магазине, магазины были закрыты на два-три часа", — добавила певица.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анастасия Приходько попала в ДТП по дороге на концерт. А также исполнительница упрекнула ООН из-за ракетного удара на Охматдет.