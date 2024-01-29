Періс Гілтон показала пікантну фотосесію своєї юності
Діджейка Періс Гілтон вразила підписників пікантними фото. Зірка поділилася фотосесією, яку робила ще в юні роки.
Світлини опублікувала у своїх соціальних мережах.
Періс Гілтон згадала безтурботну юність
На фото Періс позує у спідній білизні та з яскравим макіяжем. Зйомку сама зірка назвала "легендарною".
"2000-ті кличуть…Сказали, що настав час для культового", — коментує фото Гілтон.
На початку 2000 року Періс здійняла фурор свої гламурним образом, який часто включав її улюблений аксесуар: песика Дінь-Дінь.
"Коли я переїхала до Нью-Йорка, у мене не було ні стиліста, ні агента, ні піарника, нічого з цього. Я робила все сама, і мені подобалося всюди брати з собою мою маленьку Дінь-Дінь. Було дуже весело одягати її, бо вона була як моя перша донька. Вона була моїм найкращим другом, моєю подругою, моєю другою половинкою. Я так сумую за нею", — пригадувала Періс той час.
Зараз Гілтон мама двох дітей і обирає більш стримані образи.
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