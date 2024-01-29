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Періс Гілтон показала пікантну фотосесію своєї юності

29 січня 2024 11:27
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Періс Гілтон показала пікантну фотосесію своєї юності
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Діджейка Періс Гілтон вразила підписників пікантними фото. Зірка поділилася фотосесією, яку робила ще в юні роки.

Світлини опублікувала у своїх соціальних мережах.

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На фото Періс позує у спідній білизні та з яскравим макіяжем. Зйомку сама зірка назвала "легендарною".

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

"2000-ті кличуть…Сказали, що настав час для культового", — коментує фото Гілтон.

На початку 2000 року Періс здійняла фурор свої гламурним образом, який часто включав її улюблений аксесуар: песика Дінь-Дінь.

"Коли я переїхала до Нью-Йорка, у мене не було ні стиліста, ні агента, ні піарника, нічого з цього. Я робила все сама, і мені подобалося всюди брати з собою мою маленьку Дінь-Дінь. Було дуже весело одягати її, бо вона була як моя перша донька. Вона була моїм найкращим другом, моєю подругою, моєю другою половинкою. Я так сумую за нею", — пригадувала Періс той час.

Зараз Гілтон мама двох дітей і обирає більш стримані образи.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем похизувалася стрункими ніжками у мінішортах.

Раніше Хлої Кардаш'ян у крихітному бікіні влаштувала фотосесію у снігах.

Періс Хілтон
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