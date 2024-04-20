Пэрис Гилтон впервые показала свою дочь.

Светская львица Пэрис Хилтон. Фото: instagram/parishilton

Американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон наконец-то показала свою дочь Лондон. Они сделали семейные фотографии на природе.

Фотография звезда опубликовала в Instagram.

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Актриса Пэрис Хилтон поделилась семейными фото. На них появилась и маленькая дочь Лондона. Она родилась в конце прошлого года в ноябре. Пэрис рассказывала, что ее выносила суррогатная мать.

Прошло 5 месяцев с того момента, и звезда показала своего ребенка. Она одела девочку в розовый наряд, как настоящую принцессу. Рядом — ее любимые муж Картер Реум и годовалый сын Феникс.

"Представляю вам Лондон Мэрилин Гилтон-Реум. Я мечтала иметь дочь по имени Лондон, сколько себя помню. Я очень благодарна, что она теперь со мной. Я искренне ценю каждый миг, проведенный с ней. Мои ангелочки показали мне настоящую любовь, о которой я даже не догадывалась", — подписала фотографии звездная мама.

Пэрис Хилтон с детьми и мужем. Фото: instagram/parishilton

Пэрис Хилтон с сыном Феликсом. Фото: instagram/parishilton

Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Мэрилин. Фото: instagram/parishilton

Напомним, светская львица Пэрис Хилтон вспомнила молодость и зажгла на фестивале в леопардовом бикини. Также звезда поделилась эротической фотосессией ее молодости.