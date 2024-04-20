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Скрывала 5 месяцев — Пэрис Хилтон впервые показала свою маленькую дочь

20 апреля 2024 10:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Пэрис Гилтон впервые показала свою дочь.
Светская львица Пэрис Хилтон. Фото: instagram/parishilton
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон наконец-то показала свою дочь Лондон. Они сделали семейные фотографии на природе.

Фотография звезда опубликовала в Instagram.

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Актриса Пэрис Хилтон поделилась семейными фото. На них появилась и маленькая дочь Лондона. Она родилась в конце прошлого года в ноябре. Пэрис рассказывала, что ее выносила суррогатная мать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Прошло 5 месяцев с того момента, и звезда показала своего ребенка. Она одела девочку в розовый наряд, как настоящую принцессу. Рядом — ее любимые муж Картер Реум и годовалый сын Феникс.

"Представляю вам Лондон Мэрилин Гилтон-Реум. Я мечтала иметь дочь по имени Лондон, сколько себя помню. Я очень благодарна, что она теперь со мной. Я искренне ценю каждый миг, проведенный с ней. Мои ангелочки показали мне настоящую любовь, о которой я даже не догадывалась", — подписала фотографии звездная мама.

Пэрис Гилтон с детьми и мужчиной. Фото: instagram/parishilton
Пэрис Хилтон с детьми и мужем. Фото: instagram/parishilton
Пэрис Гилтон с сыном Феликсом. Фото: instagram/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном Феликсом. Фото: instagram/parishilton
Пэрис Гилтон с дочерью Лондон Мэрилин. Фото: instagram/parishilton
Пэрис Хилтон с дочерью Лондон Мэрилин. Фото: instagram/parishilton

Напомним, светская львица Пэрис Хилтон вспомнила молодость и зажгла на фестивале в леопардовом бикини. Также звезда поделилась эротической фотосессией ее молодости.

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