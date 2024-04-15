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Примадонна святкує ювілей — як іменинниця підтримує українців

15 квітня 2024 14:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Алла Пугачова святкує 75-річчя
Російська співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Культовій російській співачці Аллі Пугачовій 15 квітня виповнилося 75 років. Попри тривалу перерву, зірка радянської естради продовжує творити та писати нові пісні.

Про те, як артистка засудила кривавий режим Кремля та підтримала українців розповів OBOZ.UA.

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Алла Пугачова святкує 75-річчя

Одразу після початку війни артистка проявила свою антивоєнну позицію. Зірка зібрала речі та разом із родиною виїхала із Росії до Ізраїлю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Після переїзду її чоловік гуморист Максим Галкін почав записувати ролики, на яких насміхався над росіянами та висловлював підтримку нашому народу. Алла Борисівна не поспішала із гучними фразами і довго не виходила на зв'язок із шанувальниками. Після гучних висловлювань, росіяни приписали Галкіну статус "іноагента".

Після такого кроку пропагандистів, Примадонна поглузувала із росіян та показала, що її не налякати дивними статусами.

"Прошу зарахувати мене до лав "іноагентів" моєї улюбленої країни. Бо я солідарна зі своїм чоловіком – чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, що роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян", – звернулась до росіян зірка.

Алла Борисівна поглузувала з росіян
Алла Пугачова звернулась до росіян. Фото: скриншот Instagram

Попри те, що війна в Україні вже триває третій рік, пропагандисти досі не наважилися присвоїти Аллі Борисівни статус "іноагента".

Росіяни регулярно "плюються жовчю" на сторінках у соцмережах легендарної зірки, і в одному зі своїх постів Пугачова не витримала, а назвала їх "холопами, які стали рабами".

"Боже мій! Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала та жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, а стали рабами", — заявила вона.

Алла Борисівна закрила рота хейтерам
Алла Пугачова звернулась до росіян. Фото: скриншот Instagram

Алла Пугачова неодноразово публікувала коротенькі ролики, на яких вона розважалась під українські народні пісні. Вони неабияк дратують жителів країни-агресорки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Закордоном співачка проводить часто проводить вечори у компанії артистів, які також після війни емігрували з Росії до Ізраїлю, зокрема із лідером гурту "Машина времени" Андрієм Макаревичем, який також постійно тролить окупантів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зараз зірка продовжує творити і нещодавно вона випустила пісню "Жизнь слишком хороша", яку вона присвятила своєму коханому чоловіку Максиму Галкіну.

Нагадаємо, гуморист Максим Галкін жорстоко висміяв "клоунаду" російських артистів Філіпа Кіркорова і Лоліти. Також Аллу Пугачову незабаром оголосять "іноагентом" в Росії.

українці
День народження
Алла Пугачова
Максим Галкін
Україна
пісні
російські зірки
творчість

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