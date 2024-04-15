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Примадонна отмечает юбилей — как именинница поддерживает украинцев

15 апреля 2024 14:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Алла Пугачева отмечает 75-летие
Российская певица Алла Пугачева. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Культовой российской певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 75 лет. Несмотря на длительный перерыв, звезда советской эстрады продолжает творить и писать новые песни.

О том, как артистка осудила кровавый режим Кремля и поддержала украинцев, рассказал OBOZ.UA.

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Алла Пугачева отмечает 75-летие

Сразу после начала войны артистка проявила свою антивоенную позицию. Звезда собрала вещи и вместе с семьей уехала из России в Израиль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

После переезда, муж юморист Максим Галкин начал записывать ролики, на которых насмехался над русскими и выражал поддержку нашему народу. Алла Борисовна не торопилась с громкими фразами и долго не выходила на связь с поклонниками. После громких высказываний россияне приписали Галкину статус "иноагента".

После такого шага пропагандистов, Примадонна посмеялась над россиянами и показала, что ее не испугать странными статусами.

"Прошу причислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Потому что я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за и цели, которые делают нашу страну изгоем и тяготят жизнь наших граждан", — обратилась к россиянам звезда.

Алла Борисовна посмеялась над россиянами
Алла Пугачева обратилась к россиянам. Фото: скриншот Instagram

Несмотря на то, что война в Украине уже длится третий год, пропагандисты до сих пор не решились присвоить Алле Борисовне статус "иноагента".

Россияне регулярно "плюются желчью" на страницах в соцсетях легендарной звезды, и в одном из своих постов Пугачева не выдержала, и назвала их "холопами, которые стали рабами".

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это означало бы, что я пела и жила зря. Причину поняла. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами", — заявила она.

Алла Борисовна закрыла рота хейтерам
Алла Пугачева обратилась к россиянам. Фото: скриншот Instagram

Алла Пугачева не раз публиковала коротенькие ролики, на которых она развлекалась под украинские народные песни. Они изрядно злят жителей страны-агрессорки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Заграницей певица проводит часто проводит вечера в компании артистов, которые также после войны эмигрировали из России в Израиль, в том числе с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем, который также постоянно тролит оккупантов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Сейчас звезда продолжает творить и недавно она выпустила песню "Жизнь слишком хороша", которую она посвятила своему любимому мужу Максиму Галкину.

Напомним, юморист Максим Галкин жестоко высмеял "клоунаду" российских артистов Филиппа Киркорова и Лолиты. Также Аллу Пугачеву вскоре объявят "иноагентом" в России.

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Украина
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творчество

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