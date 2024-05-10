Принц Гаррі і Меган Маркл приїхали в Нігерію з благодійною місією — деталі

Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: KARWAI TANG

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл приїхала у Нігерію. Вони відвідали школу та її вихованців з благодійною місією.

Про це пише People.

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Принц Гаррі і Меган Маркл відвідали Lightway Academy спільно з фондом GEANCO в Абуджі, столиці країни, після приземлення на африканському континенті.

У школі їх зустріли урочисто — обіймали, вітали та показували таланти місцевих співаків та танцюристів.

Для цього візиту Меган обрала максі-сукню персикового відтінку каліфорнійського бренду Гайді Меррік, босоніжки Emma Parsons і вінтажні сережки, а принц Гаррі одягнув світлу сорочку та штани в тон.

"Не соромно визнавати, що сьогодні поганий день, добре? Що ви прокинулися сьогодні вранці із сумом, що ви були в школі, відчуваєте стрес, що ви втратили близьку людину у своїй сім’ї і не знаєте, до кого звернутися або з ким поговорити", — розпочав промову про психологічне самопочуття принц.

"Переконайтеся, що ви дбаєте про себе, і це починається з психічного здоров’я", — доповнила чоловіка Меган.

Королівська родина зустрілась також із засновницею школи та одночасно директором Опрою Аді та її дочкою Джойс Агбезе.

Меган Маркл і принц Гаррі розповіли про своїх дітей

Під впливом емоцій від спілкування з дітьми, королівські особи згадали і про своїх малят.

"Нашому синові Арчі пʼять. Минулого тижня йому виповнилося пʼять", — розповіла герцогиня Сассекська.

Згодом Гаррі зізнався, що улюблене заняття його маленької доньки Лілібет Діани — спів та танці. Дівчинці виповниться в червні три роки. Натомість Арчі обожнює створювати щось нове.

Нагадаємо, принц Гаррі приїздив на Батьківщину, щоб побачити онкохворого батька. Також ми розповідали, чому Меган Маркл не проти помиритис з Кейт Міддлтон.