Принц Гаррі навідався на батьківщину без Меган Маркл — що відомо

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Британський принц Гаррі, який зараз живе у США, приїхав до Лондона. Гаррі прибув на батьківщину заради "Ігор нескорених", придуманих ним десять років тому. Він приїхав без дружини.

Про це пише Daily Mail.

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Король Чарльз не приділив молодшому синові жодної хвилини. Хоча в лютому, дізнавшись про хворобу батька, Гаррі полетів до Великої Британії. Чарльз прийняв його тоді.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі. Фото: Reuters

"Якби король захотів побачити Гаррі, він дуже легко знайшов би час. Ви не можете бути так зайняті, щоб не побачити свого сина", — сказав близький друг королівської родини Г'юго Вікерс.

Про хворобу короля стало відомо в лютому 2024 року. На той час він уже кілька тижнів не з'являвся на публіці. У короля виявили рак і 26 січня того ж року йому зробили операцію.

Пресі досі невідомо, який саме вид раку у нього діагностовано. Король Великої Британії 30 квітня офіційно повернувся до виконання громадських обов'язків після пройденого курсу лікування.

Монарх та його дружина королева Камілла відвідали центр лікування ракових захворювань Macmillan Cancer Centre, де зустрілися із пацієнтами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому британський принц Вільям не зміг би бути на зустрічі принца Гаррі з їхнім батьком.