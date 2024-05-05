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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон захотіла примиритися з Меган Маркл

5 травня 2024 23:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Стало відомо, чому Кейт Міддлтон захотіла примиритися з Меган Маркл
Принцеса Уельска Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Майбутні король і королева Великої Британії "відкриті" до примирення з Меган Маркл та принцем Гаррі. Минуло майже чотири роки і вони дуже віддалились один від одного, втім ймовірно все можна виправити.

Про це пише Us Weekly.

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Герцог та герцогиня Уельські готові до примирення заради своїх трьох дітей.

"Вони хочуть стосунків з Меган і Гаррі, і вони не хочуть, щоб гострота перейшла до наступного покоління", — розповів інсайдер.

Натомість принц Гаррі та Меган Маркл такої ж думки. Вони також бажають, щоб їхня малеча мала близькі стосунки зі своїми двоюрідними братами та сестрою.

Після того, як герцогиня і герцог Сассекські склали свої королівські обов'язки, вони дуже віддалились від своєї родини. Складнощі в стосунках з майбутніми монархами в них були і раніше, однак відстань створила між ними "прірву".

"Їхні стосунки залишаються надзвичайно розірваними", — розповів інсайдер про стосунки Гаррі з Вільямом і Кейт. 

Також у своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі розповідав, що вони серйозно посварилися перед весіллям герцогів Сассекських у 2018 році, через що Меган Маркл плакала.

Нагадаємо, принц Гаррі збирається на Батьківщину, щоб зустрітися з татом королем Чарльзом. Також Меган Маркл влаштувала фотосесію з колегами.

принц Гаррі
Меган Маркл
Кейт Міддлтон
принц Вільям
королівська родина
Велика Британія

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