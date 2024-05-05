Стало відомо, чому Кейт Міддлтон захотіла примиритися з Меган Маркл

Принцеса Уельска Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Майбутні король і королева Великої Британії "відкриті" до примирення з Меган Маркл та принцем Гаррі. Минуло майже чотири роки і вони дуже віддалились один від одного, втім ймовірно все можна виправити.

Про це пише Us Weekly.

Читайте також:

Принц Вільям і Кейт Міддлтон готові відновити стосунки з принцем Гаррі та його дружиною

Герцог та герцогиня Уельські готові до примирення заради своїх трьох дітей.

"Вони хочуть стосунків з Меган і Гаррі, і вони не хочуть, щоб гострота перейшла до наступного покоління", — розповів інсайдер.

Натомість принц Гаррі та Меган Маркл такої ж думки. Вони також бажають, щоб їхня малеча мала близькі стосунки зі своїми двоюрідними братами та сестрою.

Після того, як герцогиня і герцог Сассекські склали свої королівські обов'язки, вони дуже віддалились від своєї родини. Складнощі в стосунках з майбутніми монархами в них були і раніше, однак відстань створила між ними "прірву".

"Їхні стосунки залишаються надзвичайно розірваними", — розповів інсайдер про стосунки Гаррі з Вільямом і Кейт.

Також у своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі розповідав, що вони серйозно посварилися перед весіллям герцогів Сассекських у 2018 році, через що Меган Маркл плакала.

Нагадаємо, принц Гаррі збирається на Батьківщину, щоб зустрітися з татом королем Чарльзом. Також Меган Маркл влаштувала фотосесію з колегами.