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Принц Гарри и Меган Маркл посетили детей в Нигерии

10 мая 2024 22:50
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Принц Гарри и Меган Маркл приехали в Нигерию с благотворительной миссией.
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: KARWAI TANG
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приехали в Нигерию. Они посетили школу и ее воспитаников с благотворительной миссией.

Об этом пишет People.

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Принц Гарри и Меган Маркл посетили Lightway Academy совместно с фондом GEANCO в столице Абуджи после приземления на африканском континенте.

В школе их встретили торжественно — обнимали, приветствовали и показывали таланты местных певцов и танцоров.

Для этого визита Меган выбрала макси-платье персикового оттенка калифорнийского бренда Гайди Меррик, босоножки Emma Parsons и винтажные серьги, а принц Гарри одел светлую рубашку и брюки в тон.

"Не стыдно признавать, что сегодня плохой день, хорошо? Что вы проснулись сегодня утром с грустью, что вы были в школе, испытываете стресс, что вы потеряли близкого человека в своей семье и не знаете, к кому обратиться или с кем поговорить", — начал речь о психологическом самочувствии принц.

"Убедитесь, что вы заботитесь о себе, и это начинается с психического здоровья", — дополнила мужа Меган.

Королевская семья встретилась с основательницей школы и одновременно директором Опрою Ади и ее дочерью Джойс Агбезе.

Меган Маркл и принц Гарри рассказали о своих детях

Под влиянием эмоций от общения с детьми, королевские особы упомянули и о своих малышах.

"Нашему сыну Арчи пять. На прошлой неделе ему исполнилось пять", — рассказала герцогиня Сассекская.

Впоследствии Гарри признался, что любимое занятие его маленькой дочери Лилибет Дианы пение и танцы. Девочке исполнится в июне три года. Кроме того, Арчи же обожает создавать что-то новое.

Напомним, принц Гарри приезжал на Родину, чтобы увидеть онкобольного отца. Также мы рассказывали, почему Меган Маркл не прочь помириться с Кейт Миддлтон.

принц Гарри
Меган Маркл
школы
Африка
благотворительность
королевская семья

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