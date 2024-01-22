Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Принц Гаррі пожартував з актором, який танцював з його матір'ю arrow

Принц Гаррі пожартував з актором, який танцював з його матір'ю

22 січня 2024 17:38
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Принц Гаррі пожартував з актором, який танцював з його матір'ю
Принц Гаррі. Фото: Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Принц Гаррі завітав на вручення премії "Живі легенди авіації". Після отримання нагороди від пожартував над Джоном Траволта, який у минулому  танцював з принцесою Діаною.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Принц Гаррі пригадав Джону Траволті танці з його матір'ю

Принц Гаррі прийшов на церемонію вручення премії "Живі легенди авіації". 39-річний герцог Сассекський був відзначений за його навички пілота вертольота, які він вдосконалював протягом десяти років служби в британській армії. Він також є лауреатом "літаючих крил", які отримав після закінчення восьмимісячних курсів пілотів у Центрі армійської авіації.

Джон Траволта з принцем Гаррі. Фото: X/@LuciaPrincess8
Джон Траволта з принцем Гаррі. Фото: X/@LuciaPrincess8

Нагороду принцу вручив актор Джон Траволта. Гаррі не стримався і під час своєї святкової промови пожартував над артистом. Він сказав, що Травоота продовжує згадувати час, коли він танцював з принцесою Діаною у Білому домі.

"Подивіться на нас, це чудово. Якщо ми не будемо танцювати разом, ми збираємося літати разом", — сказав принц Гаррі.

Джон Траволта танцює з принцесою Діаною. Фото: WHITE HOUSE PHOTO
Джон Траволта танцює з принцесою Діаною. Фото: WHITE HOUSE PHOTO 

Принц Гаррі прийшов забрати нагороду всього через кілька годин після його скасування позову в суд. Він подавав заяву проти Mail on Sunday через історію, що начебто-то королівська особа пропонувала заплатити за власний поліцейський захист у Великобританії. 

Принц Гаррі отримав нагороду за 10 років служби в авіації

У заяві на веб-сайті зазначено: "Принц Гаррі є гуманітарним діячем, ветераном військових дій, захисником психічного здоров’я та екологом. Він присвятив своє життя просуванню справ, якими він захоплений і які призводять до постійних змін".

Герцог Сассекський провів два тури в Афганістані в якості передового повітряного диспетчера та пілота гелікоптера Apache. Він здійснив незліченну кількість навчальних місій у Великобританії, США та Австралії.

Принц прослужив загально 10 років в армії і отримав звання капітана. Одна з його визначних заслуг —  заснування "Ігор Нескорених". Ця спортивна подія була вигадана для поранених військовослужбовців і ветеранів.

Раніше принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька.

Також принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон.

США
принц Гаррі
принцеса Діана
королівська родина
Велика Британія
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

Актуальне по темі