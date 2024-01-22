Принц Гаррі пожартував з актором, який танцював з його матір'ю

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі завітав на вручення премії "Живі легенди авіації". Після отримання нагороди від пожартував над Джоном Траволта, який у минулому танцював з принцесою Діаною.

Про це пише Page Six.

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Принц Гаррі прийшов на церемонію вручення премії "Живі легенди авіації". 39-річний герцог Сассекський був відзначений за його навички пілота вертольота, які він вдосконалював протягом десяти років служби в британській армії. Він також є лауреатом "літаючих крил", які отримав після закінчення восьмимісячних курсів пілотів у Центрі армійської авіації.

Джон Траволта з принцем Гаррі. Фото: X/@LuciaPrincess8

Нагороду принцу вручив актор Джон Траволта. Гаррі не стримався і під час своєї святкової промови пожартував над артистом. Він сказав, що Травоота продовжує згадувати час, коли він танцював з принцесою Діаною у Білому домі.

"Подивіться на нас, це чудово. Якщо ми не будемо танцювати разом, ми збираємося літати разом", — сказав принц Гаррі.

Джон Траволта танцює з принцесою Діаною. Фото: WHITE HOUSE PHOTO

Принц Гаррі прийшов забрати нагороду всього через кілька годин після його скасування позову в суд. Він подавав заяву проти Mail on Sunday через історію, що начебто-то королівська особа пропонувала заплатити за власний поліцейський захист у Великобританії.

Принц Гаррі отримав нагороду за 10 років служби в авіації

У заяві на веб-сайті зазначено: "Принц Гаррі є гуманітарним діячем, ветераном військових дій, захисником психічного здоров’я та екологом. Він присвятив своє життя просуванню справ, якими він захоплений і які призводять до постійних змін".

Герцог Сассекський провів два тури в Афганістані в якості передового повітряного диспетчера та пілота гелікоптера Apache. Він здійснив незліченну кількість навчальних місій у Великобританії, США та Австралії.

Принц прослужив загально 10 років в армії і отримав звання капітана. Одна з його визначних заслуг — заснування "Ігор Нескорених". Ця спортивна подія була вигадана для поранених військовослужбовців і ветеранів.

Раніше принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька.

Також принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на операцію Кейт Міддлтон.