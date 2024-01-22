Принц Гарри пошутил с актером, который танцевал с его матерью
Принц Гарри посетил вручение премии "Живые легенды авиации". После получения награды от пошутил о Джоне Траволте, который в прошлом танцевал с принцессой Дианой.
Об этом пишет Page Six.
Принц Гарри вспомнил Джону Траволти танцы с его матерью
Принц Гарри пришел на церемонию вручения премии "Живые легенды авиации". 39-летний герцог Сассекский был отмечен за его навыки пилота вертолета, которые он совершенствовал в течение десяти лет службы в британской армии. Он также является лауреатом "летающих крыльев", полученным по окончании восьмимесячных курсов пилотов в Центре армейской авиации.
Награду принцу вручил актер Джон Траволта. Гарри не сдержался и во время своей праздничной речи пошутил над артистом. Он сказал, что Травоота продолжает вспоминать время, когда он танцевал с принцессой Дианой в Белом доме.
"Посмотрите на нас, это отлично. Если мы не будем танцевать вместе, мы собираемся летать вместе", — сказал принц Гарри.
Принц Гарри пришел забрать награду спустя всего несколько часов после его отмены иска в суд. Он подавал заявление против Mail on Sunday из-за истории, что вроде бы королевское лицо предлагало заплатить за собственную полицейскую защиту в Великобритании.
Принц Гарри получил награду за 10 лет службы в авиации
В заявлении на сайте указано: "Принц Гарри является гуманитарным деятелем, ветераном военных действий, защитником психического здоровья и экологом. Он посвятил свою жизнь продвижению дел, которыми он увлечен и которые приводят к постоянным изменениям" .
Герцог Сассекский провел два тура в Афганистане в качестве передового воздушного диспетчера и пилота вертолета Apache. Он осуществил бесчисленное количество обучающих миссий в Великобритании, США и Австралии.
Принц прослужил в общей сложности 10 лет в армии и получил звание капитана. Одна из его выдающихся заслуг — основание "Игорь Непокоренных". Это спортивное событие было придумано для раненых военнослужащих и ветеранов.
Ранее принца Гарри подловили на вечеринке после тревожных новостей о его отце.
Также принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.
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