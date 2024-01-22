Принц Гарри пошутил с актером, который танцевал с его матерью

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри посетил вручение премии "Живые легенды авиации". После получения награды от пошутил о Джоне Траволте, который в прошлом танцевал с принцессой Дианой.

Об этом пишет Page Six.

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Принц Гарри пришел на церемонию вручения премии "Живые легенды авиации". 39-летний герцог Сассекский был отмечен за его навыки пилота вертолета, которые он совершенствовал в течение десяти лет службы в британской армии. Он также является лауреатом "летающих крыльев", полученным по окончании восьмимесячных курсов пилотов в Центре армейской авиации.

Джон Траволта с принцем Гарри. Фото: X/@LuciaPrincess8

Награду принцу вручил актер Джон Траволта. Гарри не сдержался и во время своей праздничной речи пошутил над артистом. Он сказал, что Травоота продолжает вспоминать время, когда он танцевал с принцессой Дианой в Белом доме.

"Посмотрите на нас, это отлично. Если мы не будем танцевать вместе, мы собираемся летать вместе", — сказал принц Гарри.

Джон Траволта танцует с принцессой Дианой. Фото: WHITE HOUSE PHOTO

Принц Гарри пришел забрать награду спустя всего несколько часов после его отмены иска в суд. Он подавал заявление против Mail on Sunday из-за истории, что вроде бы королевское лицо предлагало заплатить за собственную полицейскую защиту в Великобритании.

Принц Гарри получил награду за 10 лет службы в авиации

В заявлении на сайте указано: "Принц Гарри является гуманитарным деятелем, ветераном военных действий, защитником психического здоровья и экологом. Он посвятил свою жизнь продвижению дел, которыми он увлечен и которые приводят к постоянным изменениям" .

Герцог Сассекский провел два тура в Афганистане в качестве передового воздушного диспетчера и пилота вертолета Apache. Он осуществил бесчисленное количество обучающих миссий в Великобритании, США и Австралии.

Принц прослужил в общей сложности 10 лет в армии и получил звание капитана. Одна из его выдающихся заслуг — основание "Игорь Непокоренных". Это спортивное событие было придумано для раненых военнослужащих и ветеранов.

Ранее принца Гарри подловили на вечеринке после тревожных новостей о его отце.

Также принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон.