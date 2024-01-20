Принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі був нагороджений за його роботу військового пілота. Герцог Сассекський прийшов на розкішну гала-заході в Лос-Анджелесі. На вечірку Гаррі прийшов уперше після того, як його невістка Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині, а його батько, король Чарльз, оголосив, що він лікується від збільшення простати.

Про це пише Daily Mail.

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Принц був у піднесеному настрої, посміхаючись, приєднавшись до принца Маріо-Макса Шаумбург-Ліппе, 46-річного члена датської королівської сім’ї, та інших у Beverly Hills Hilton. 39-річний Гаррі був нагороджений, як Жива легенда авіації на церемонії, організованій актором і представником авіації Джоном Траволтою.

Принц Гаррі. Фото: BACKGRID

Принц Гаррі. Фото: BACKGRID

Принц Гаррі з принцом Маріо-Макса Шаумбург-Ліппе, 46-річним членом датської королівської сім’ї. Фото: соціальні мережі

Герцог Сассекський провів два тури в Афганістані в якості передового повітряного диспетчера та пілота гелікоптера Apache, здійснивши незліченну кількість навчальних місій у Великобританії, США та Австралії.

Він прослужив 10 років в армії, дослужившись до звання капітана, а пізніше заснував Ігри Нескорених — спортивну подію для поранених військовослужбовців і ветеранів.

Гаррі займає своє місце поряд з іншими "легендами" авіації та космонавтики, включаючи Базза Олдріна, Джеффа Безоса, Тома Круза, Ніла Армстронга, Гаррісона Форда, Моргана Фрімена та Ілона Маска.

Веб-сайт заходу також вшанував герцога за його роботу з благодійними організаціями, зокрема Travalyst, Sentebale, African Parks і WellChild.

У заяві на веб-сайті зазначено: "Принц Гаррі є гуманітарним діячем, ветераном військових дій, захисником психічного здоров’я та екологом. Він присвятив своє життя просуванню справ, якими він захоплений і які призводять до постійних змін".

Нагадаємо, принц Гаррі отримає незвичну нагороду.

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