Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька arrow

Принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька

20 січня 2024 09:41
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька
Принц Гаррі. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принц Гаррі був нагороджений за його роботу військового пілота. Герцог Сассекський прийшов на розкішну гала-заході в Лос-Анджелесі. На вечірку Гаррі прийшов уперше після того, як його невістка Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині, а його батько, король Чарльз, оголосив, що він лікується від збільшення простати.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Принц Гаррі отримав престижну нагороду

Принц був у піднесеному настрої, посміхаючись, приєднавшись до принца Маріо-Макса Шаумбург-Ліппе, 46-річного члена датської королівської сім’ї, та інших у Beverly Hills Hilton. 39-річний Гаррі був нагороджений, як Жива легенда авіації на церемонії, організованій актором і представником авіації Джоном Траволтою.

 

Принц Гаррі. Фото: BACKGRID
Принц Гаррі. Фото: BACKGRID

 

Принц Гаррі. Фото: BACKGRID
Принц Гаррі. Фото: BACKGRID

 

Принц Гаррі з принцом Маріо-Макса Шаумбург-Ліппе, 46-річним членом датської королівської сім’ї. Фото: соціальні мережі
Принц Гаррі з принцом Маріо-Макса Шаумбург-Ліппе, 46-річним членом датської королівської сім’ї. Фото: соціальні мережі

Герцог Сассекський провів два тури в Афганістані в якості передового повітряного диспетчера та пілота гелікоптера Apache, здійснивши незліченну кількість навчальних місій у Великобританії, США та Австралії.

Він прослужив 10 років в армії, дослужившись до звання капітана, а пізніше заснував Ігри Нескорених — спортивну подію для поранених військовослужбовців і ветеранів.

Гаррі займає своє місце поряд з іншими "легендами" авіації та космонавтики, включаючи Базза Олдріна, Джеффа Безоса, Тома Круза, Ніла Армстронга, Гаррісона Форда, Моргана Фрімена та Ілона Маска.

Веб-сайт заходу також вшанував герцога за його роботу з благодійними організаціями, зокрема Travalyst, Sentebale, African Parks і WellChild.

У заяві на веб-сайті зазначено: "Принц Гаррі є гуманітарним діячем, ветераном військових дій, захисником психічного здоров’я та екологом. Він присвятив своє життя просуванню справ, якими він захоплений і які призводять до постійних змін".

Нагадаємо, принц Гаррі отримає незвичну нагороду.

Раніше стало відомо, чому Меган Маркл не з'явилась на "Золотому глобусі".

принц Гаррі
Кейт Міддлтон
король Чарльз ІІІ
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі